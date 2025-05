Luca Cotti nuovo presidente di Coldiretti Emilia-Romagna

Il nuovo Presidente di Coldiretti Emilia Romagna è Luca Cotti, imprenditore agricolo di Langhirano (PR). 59 anni, Cotti, vicepresidente dell’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna (ARAER), conduce insieme ai fratelli un’azienda agricola a Pilastro di Langhirano. È stato eletto giovedì 22 maggio dall’assemblea regionale dell’Organizzazione agricola e subentra a Nicola Bertinelli che lo scorso 8 maggio aveva rassegnato le sue dimissioni.

“Le mie congratulazioni al nuovo presidente regionale di Coldiretti, Luca Cotti. La sua elezione e i principali aspetti che ha sottolineato nel suo intervento di insediamento mettono in luce la forte sinergia tra l’associazione e le politiche regionali in ambito agricolo e agroalimentare”. Così l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi commenta l’elezione dell’imprenditore reggiano alla guida della Coldiretti Emilia-Romagna. “La collaborazione con i vertici di Coldiretti è sempre stata all’insegna della stima, del rispetto dei reciproci ruoli e della volontà di fare bene per le nostre imprese agricole, messe sempre più alla prova dagli effetti del surriscaldamento globale, dalle perturbazioni dei mercati, dai dazi e dalle guerre commerciali- prosegue l’assessore-. I migliori auguri al neo presidente Cotti e sempre avanti per l’Emilia-Romagna agricola, in un percorso che continui a tutelare e a valorizzare le nostre straordinarie eccellenze agroalimentari, nel nostro Paese e in tutto il mondo”.

L’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna “si congratula con il nuovo Presidente per questa importante nomina che premia la professionalità e la competenza di una persona che da sempre lavora per esaltare e promuovere il valore del nostro comparto perché anche lui, come del resto il suo predecessore, è un importante allevatore che produce per il Parmigiano Reggiano.

Luca Cotti infatti, insieme ai fratelli manda avanti un’azienda agricola di 150 ettari a Pilastro, dove oltre all’allevamento di bovine da latte si producono cereali, foraggere e pomodoro da industria; l’azienda è anche una fattoria didattica e sociale. Oltre al nuovo ruolo di Presidente regionale Coldiretti e a quello di vicepresidente ARAER, Cotti è ai vertici della sezione di Parma del Consorzio del Parmigiano Reggiano e consigliere del Consorzio Agrario di Parma.

ARAER è convinta che Luca Cotti saprà essere all’altezza di un compito tanto impegnativo quanto pieno di responsabilità: proprio per questo la sua nomina non poteva trovare espressione migliore. Augurandogli un buon lavoro, ARAER vuole rinnovare la piena collaborazione che peraltro non è mai venuta a mancare anche rispetto al suo ruolo di vicepresidente dell’Associazione”.