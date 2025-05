Le piastrelle da piccole: al Castello di Spezzano la mostra continua

Il Comune di Fiorano ha deciso di prorogare, fino a domenica 28 settembre 2025, la mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939: i primi cinquant’anni del Distretto” che, al Museo della Ceramica presso il castello di Spezzano, racconta gli albori della ceramica industriale. Il grande interesse mostrato in questi mesi dal pubblico, composto da migliaia di visitatori, fioranesi e non, e il diffuso passaparola ha portato alla decisione di prorogare i giorni di apertura per consentire a tutti di poter visitare l’esposizione. Sono anche in preparazione nuove iniziative collegate alla mostra per i prossimi mesi.

Dal 25 maggio e fino al 28 settembre sarà quindi possibile accedere alla Mostra, al Castello, al Museo della Ceramica sabato e domenica dalle ore 15 alle 19 in visita libera e su prenotazione, con visita guidata, in giorni e orari a richiesta (castellospezzano@gmail.com, tel. 335 440372). La mostra sarà visitabile liberamente anche il 2 giugno, in occasione dell’apertura straordinaria del Castello e del Museo dalle 15 alle 19.

Rare e particolarissime piastrelle industriali a testimonianza degli albori dell’industria ceramica, un focus sulle prime aziende, sulle vicende produttive e personali dei pionieri e delle famiglie che hanno fatto la ceramica: tutto questo è “Le piastrelle da piccole” che, oltre ai pezzi maggiormente rappresentativi della prima ceramica industriale, del design dell’epoca e dei preziosi decori, mette in mostra diverse ambientazioni ricostruite o ritrovate nelle abitazioni del distretto.

Le immagini raccontano la piastrella che riveste soprattutto “spazi di servizio” destinati al personale domestico impegnato nella cottura e conservazione degli alimenti, nel riscaldamento della casa, nella cura dell’igiene personale, nel lavaggio di indumenti e oggetti.

La mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939: i primi cinquant’anni del Distretto” è proposta da Comune di Fiorano Modenese e Museo della Ceramica, in collaborazione con Confindustria Ceramica, Acimac, Società Ceramica Italiana ed il sostegno di Ceramiche Marca Corona, con il contributo di Marazzi Group per la ricerca scientifica.