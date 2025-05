Domani a Bologna inaugurazione di Scandellara Rocks e della nuova area giochi al Giardino Donatori di Sangue

Sabato 24 maggio inaugureranno due nuovi spazi dedicati a bambine, bambini e famiglie realizzati grazie al Bilancio partecipativo.

Scandellara Rocks

Alle 16 il sindaco Matteo Lepore, la delegata al Bilancio partecipativo Erika Capasso e la presidente del Quartiere Adriana Locascio parteciperanno all’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione delle Ex Scuderie di via Scandellara 50, realizzato nell’ambito del progetto Scandellara Rocks, vincitore dell’edizione 2019/20 del Bilancio partecipativo per il quartiere San Donato-San Vitale.

Realizzato dal Comune di Bologna con il supporto della Fondazione IU Rusconi Ghigi su proposta dell’associazione Sub Cave Scandellara con le comunità dell’area, l’intervento ha avuto l’obiettivo di migliorare l’edificio tramite la riqualificazione delle facciate e dei locali interni, la messa in sicurezza delle coperture e degli impianti elettrici.

L’immobile ha sempre avuto una relazione significativa con il Parco Scandellara e con le realtà che vi sono presenti, tra cui la scuola (Istituto comprensivo 7) e la biblioteca Mirella Bartolotti.

Le Ex Scuderie diventano un luogo più sicuro dove accogliere attività di aggregazione legate alla musica insieme a bambini, adolescenti e studenti delle vicine scuole, rafforzando la funzione di presidio sociale e promuovendo anche una maggiore frequentazione del parco da parte di persone di età diverse attraverso l’organizzazione di iniziative di tipo culturale, aggregativo ed educativo.

L’inaugurazione, dalle 16 alle 20, sarà occasione per partecipare ad attività ricreative e musicali, organizzate dalla comunità scolastica e dalle associazioni che gravitano attorno alle Ex Scuderie.

Nuova area giochi al Giardino Donatori di Sangue

Alle 17.30, presso la Casa di Quartiere Fondo Comini in via Aristotile Fioravanti 68, verrà inaugurata la nuova area giochi del Giardino Donatori di Sangue, riqualificata nell’ambito del progetto Com’In, vincitore dell’edizione 2023 del Bilancio partecipativo al quartiere Navile.

Interverranno la delegata al Bilancio Partecipativo Erika Capasso, il Quartiere Navile e la Fondazione IU Rusconi Ghigi.

La riqualificazione del Giardino Donatori di Sangue ha dato un nuovo volto all’area giochi, ampliandola con nuove attrezzature in materiali naturali, creando un’area polifunzionale con sedute e tavoli inclusivi, aumentando il verde e riqualificando i camminamenti esistenti con materiali sostenibili.

L’obiettivo è stato quello di realizzare un’area multifunzionale e multiculturale aperta, accogliente, pulita e sicura, dove svolgere attività e favorire l’aggregazione di persone giovani, migranti, anziane, famiglie, piccoli gruppi informali e realtà associative.

La proposta è stata ideata e presentata dalle comunità di Casa di Quartiere Fondo Comini, Gruppo Spazza Comin, Bolognina Collettiva e Associazione Abad.