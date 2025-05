Arrestato dalla Polizia di Stato il presunto autore di una violenza sessuale commessa a Bologna

La Polizia di Stato di Bologna, nello specifico personale della Squadra Mobile, a conclusione di un’intensa attività investigativa, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un cittadino pakistano domiciliato nella provincia di Bologna, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale in danno di una giovane donna.

Le indagini hanno preso avvio due mesi fa a seguito della denuncia presentata da una giovane che riferiva di essere stata avvicinata, la sera precedente, da un uomo nel quartiere Bolognina, mentre stava camminando per raggiungere l’abitazione di un amico. Con una scusa, l’uomo era riuscito a condurre la donna in un garage condominiale dove ha avuto luogo la violenza.

Le attività investigative hanno permesso di acquisire elementi indiziarti a carico del presunto autore del reato, incensurato e regolare sul territorio nazionale.

È importante rilevare come la vittima abbia avuto il coraggio di denunciare alla Polizia di Stato quanto subito. Le denunce e le segnalazioni, infatti, sono indispensabili per consentire alla Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica, di approfondire e procedere fatti gravi come quelli afferenti alle violenze.

Si rappresenta che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza del destinatario di misura cautelare.