Aliante Cooperativa Sociale pronta ad assumere nuove operatrici ed operatori

Numerose nuove operatrici e operatori per il Settore dell’Ambiente. Sono quelli che sta ricercando Aliante Cooperativa Sociale per ampliare il proprio organico, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione e il controllo territoriale, migliorando al contempo la qualità dei servizi offerti.

Attiva sul territorio dal 1993, Aliante è impegnata a consolidare la propria posizione inclusiva, volta a tutelare le fragilità. Aspetto questo, che si manifesta quotidianamente attraverso il grande e proficuo lavoro di squadra da parte dei soci e di tutti i lavoratori, che le ha permesso di crescere sia in termini che di dimensioni che in quelli di qualità dei servizi offerti.

Tra questi c’è la cura dell’ambiente, che negli anni ha ampliato la propria operatività sia nel settore pubblico che in quello privato. Non si tratta solo della raccolta dei rifiuti, ma di una serie di attività ad essa riconducibili, quali: trasporto, conferimento verso impianti di compostaggio, gestione dei centri di raccolta, pulizia di parchi e aree pubbliche, spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e l’erogazione di servizi specializzati, secondo necessità ed esigenze del committente. Il tutto attraverso l’uso di attrezzature d’avanguardia a basse emissioni e insonorizzate ed in sicurezza per gli operatori.

“La nostra mission – spiega Cristina Bertolini, presidente di Aliante Cooperativa Sociale – è rivolta a promuovere l’inclusione di persone fragili come previsto dalla legge 68/99, tramite il lavoro, guidata da valori come equità e sostenibilità. In base a ciò puntiamo a rispondere ai bisogni del territorio modenese e non solo, creando occasioni e opportunità di lavoro attraverso una molteplicità di servizi con un forte impegno nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cura dell’ambiente è un ambito in continua espansione. Basti pensare che nel corso del 2024, il Settore dei Servizi Ambientali di Aliante ha impiegato complessivamente 167 persone, di cui 52 in condizioni di svantaggio. Uno degli obiettivi centrali del settore rimane però quello di ottimizzare i molteplici servizi offerti, attraverso una programmazione sempre più dettagliata e lo sviluppo di un sistema avanzato di controllo dei mezzi e delle attrezzature. Sono in fase di pianificazione ulteriori implementazioni tecnologiche, per continuare a migliorare la gestione e rendere sempre più efficiente l’operatività quotidiana. Per questa ragione siamo alla ricerca di nuovo personale. Offriamo continuità lavorativa full-time, con contratto regolare a tempo determinato da stabilizzare il prima possibile. Lo abbiamo sempre fatto e vogliamo continuare ad investire sulle persone e sulla qualità del lavoro, privilegiando salute e sicurezza sul lavoro per generare autentico valore sociale.”

La ricerca di personale operativo nel dettaglio

Aliante Cooperativa Sociale cerca nuovi operatori e operatrici ambientali per attività di raccolta rifiuti sul territorio di Modena e/o Terre di Castelli.

Sede di lavoro (luogo di partenza per l’attività lavorativa):

Castelnuovo Rangone (MO)

Orario:

full-time (38 ore/settimana), 6 giorni su 7

Requisiti:

Patente B, automuniti

Disponibilità a lavorare su turni, mattino/pomeriggio/sera

Domicilio, in un raggio di 10/15 km da Castelnuovo Rangone

Cosa offriamo:

Contratto iniziale a tempo determinato, con obbiettivo di stabilizzazione

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team!

La nostra Organizzazione opera nel rispetto della parità di genere e con l’impegno di sostenere l’inclusività e la diversità.

L’annuncio di lavoro è rivolto a candidati di ambo i sessi come da D.Lgs 198/2006.

Gli interessati possono inviare il CV a: selezioni@aliantecoopsociale.it