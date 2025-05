Mattarella “Pieno rilancio del rapporto transatlantico”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa rimane il nostro primo orizzonte di riferimento e rappresenta per tutto il mondo l’esperimento di integrazione più imitato, non perfetto ma di maggiore successo.

Eppure viviamo una congiuntura internazionale, in cui i valori e il ruolo dell’Unione sembrano bersaglio di ostilità e di tentativi di arretramento”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione dell’Istituto Affari Internazionali. “Peraltro sappiamo bene che a ogni fase di transizione tra le difficoltà vi sono opportunità che vanno colte. La riapparsa minaccia russa e una nuova imprevista dialettica con gli Stati Uniti – ha aggiunto – hanno conferito centralità al tema dell’autonomia strategica, intesa non soltanto come aumento delle risorse per la difesa, ma particolarmente come visione del ruolo che l’Europa è chiamata ad assolvere, per garantire la sicurezza dei suoi cittadini e per orientare, come sua tradizione da tanti decenni, verso pace e collaborazione, la vita internazionale. Vi rientra naturalmente anche il pieno rilancio del rapporto transatlantico, pilastro della nostra politica estera e tradizionalmente al centro dell’analisi dei ruoli. Anche in questo caso il rapporto fra alleati non deve tradursi in un arretramento, ma piuttosto in un dialogo riaffermato, caratterizzato da rispetto reciproco e da consapevolezza degli ampi interessi e valori comuni. L’Italia ha costruito la sua prosperità sull’integrazione europea, sull’alleanza atlantica, sul convinto sostegno alle Nazioni Unite”, ha concluso il capo dello Stato.

