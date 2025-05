Maggio Fioranese tra musica e danza

Sabato 24 e domenica 25 maggio, il programma del Maggio Fioranese 2025 propone diversi appuntamenti dedicati al ballo e alla musica in centro a Fiorano Modenese, ad ingresso libero e gratuito.

Sabato 24 maggio, alle 21, sul palco in piazza Ciro Menotti arriva il liscio con il concerto di Mirko Casadei e la sua POPular folk orchestra. Musicista romagnolo, Mirko Casadei nasce a Rimini nel 1972, figlio de “Il re del liscio” Raoul, guida l’Orchestra Casadei da tanti anni con il progetto di portare avanti una tradizione fondata nel 1928, con attenzione al ricambio generazionale. Con il suo pop-folk, ha portato una ventata di novità, proponendo nuovi sound attraverso le tante contaminazioni musicali che ha realizzato nei suoi live.

Per chi ama invece le atmosfere latine, nel giardino di Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), dalle ore 21, c’è “Quartiere latino”, con balli latino americani e show a cura di AB Dance Academy.

Domenica 18 maggio, alle ore 17, al Centro culturale di Via Vittorio Veneto, si festeggiano le nozze d’oro del Maestro Gen Llukaci con il suo violino, insieme ad altri musicisti di fama che lo accompagneranno in un concerto. A conclusione il brindisi.

Ancora domenica in serata, alle ore 21, in piazza Ciro Menotti, Dancing Time di GS Libertas Fiorano presenta lo spettacolo “Dancing in Fiorano”, un’occasione per ammirare il talento e la passione dei ballerini del progetto Dancing Time, scuola di danza nata all’interno di G.S. Libertas per avvicinare i bambini e le bambine alla danza.

In caso di maltempo i due spettacoli serali di piazza Ciro Menotti si terranno al teatro Astoria.

Lungo via Vittorio Veneto ci saranno anche le bancarelle del mercatino “Sulle note del gusto” con artigianato, creatività, Food&Wine prodotti enogastronomici, sabato 24 maggio dalle 18 alle 2, domenica maggio 25 dalle 9 alle 22. Domenica, dalle 10 alle 21, ci sarà anche il “Vinyl Market” con espositori selezionati di vinili, cd e musicassette, accompagnati da Dj set con selezione musicale by Fattoapposta collective & friends.

E dopo la passeggiata tra le bancarelle, ci si può fermare in piazza Martiri partigiani fioranesi (a fianco del Palazzo Astoria) per gustare gnocco e tigelle preparati da La Sfoglia nel punto ristoro aperto il sabato dalle 18 alle 24 e la domenica dalle 11 alle 22.

Il ricco calendario del Maggio Fioranese, proposto dal Comitato Fiorano in festa, in collaborazione con il Comune, Gp Eventi, Radio Antenna Uno, Centro culturale Via Vittorio Veneto, diverse associazioni del territorio e grazie al sostegno di associazioni di categoria e sponsor, continua fino al 2 giugno 2025. Sul sito del Comune (www.fiorano.it) è possibile consultare tutto il programma.

Per consentire lo svolgimento degli eventi, sabato 24 e domenica 25 maggio, sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: la chiusura stradale con divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati) e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Martiri partigiani fioranesi dalle 11 di sabato alle 24 di domenica; in piazza Ciro Menotti, tra via Ferri e via Malatesta, dalle 13 del 24 maggio alle 24 del 25 maggio; in via Vittorio Veneto, da via Santa Caterina/via Statale fino a via Statale ovest/via Marconi, dalle 17 del sabato alle 24 della domenica. Verrà inoltre istituito un doppio senso di marcia con divieto di sosta e rimozione forzata in via Gramsci, da via Vittorio Veneto a via Andrea Doria, dalle 17 di sabato alle 24 di domenica, con obbligo di direzione diritto e divieto di svolta a sinistra per i veicoli proveniente da via del Santuario verso via Vittorio Veneto e doppio senso di marcia dalle 17 del 24 maggio alle 24 del 25 maggio; infine la chiusura di via Avanzini su via Vittorio Veneto dalle ore 17 di sabato alle ore 24 di domenica.