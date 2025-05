Luca Benassi rieletto presidente della categoria Imprese del verde Lapam Confartigianato

Luca Benassi, titolare di Luca Garden a Finale Emilia, è stato confermato presidente della categoria Imprese del verde Lapam Confartigianato. Dopo la prima elezione nel 2021, Benassi è stato rieletto per ulteriori quattro anni alla guida del comparto dopo l’incontro del direttivo da cui sono emersi diversi temi: dall’importanza di continuare con corsi di formazione e momenti di confronto durante le attività di categoria fino alla definizione di procedure chiare che vadano incontro alle esigenze delle imprese e della popolazione per lo smaltimento di sfalci e potature, passando per un sempre più proficuo e costruttivo confronto con le istituzioni locali per migliorare la gestione quotidiana delle attività delle imprese.

«Affronto questo secondo mandato con grande entusiasmo – afferma il neo eletto presidente Luca Benassi –. Già durante i miei primi 4 anni di presidente, che anche sotto la guida dei presidenti che mi hanno preceduto, abbiamo voluto concentrare le nostre attività in quell’ottica di promozione della cultura del verde e di sensibilizzazione alla cura e alla manutenzione del verde pubblico e privato. Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare, per avvicinare i giovani e le nuove generazioni al nostro mestiere e, soprattutto, nella lotta all’abusivismo, che trascina con sé no solamente un lavoro mal eseguito o approssimativo, ma anche il serio rischio di infortuni anche gravi. Come imprenditore prima e come presidente di categoria poi, insieme ai consiglieri e a tutti i colleghi della base associativa ci impegneremo per diffondere sempre più la consapevolezza di quanto la manutenzione del verde fatta da professionisti sia importante anche nell’ottica della sostenibilità ambientale».

L’assemblea congressuale della categoria giardinieri Lapam Confartigianato è stata un’occasione anche per fare il punto della situazione per quanto riguarda le imprese del comparto. Al 31 dicembre 2024, dato più aggiornato, si contano 44 imprese di florovivaisti a Reggio Emilia e provincia, 11 in meno rispetto al quarto trimestre del 2014. Le attività di cura e manutenzione del paesaggio (manutentori del verde) sono invece 301 (di cui l’89,4% sono artigiane). In 10 anni le imprese della manutenzione del verde sono aumentate nel reggiano di 93 unità, con una crescita del 44,7%.