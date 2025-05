Lavori in Tangenziale a Bologna: chiusure programmate

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato.

Per lavori di pavimentazione, sempre dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio, sarà invece chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: in entrata verso Casalecchio/A1: 7 bis SS64 Ferrarese; in uscita per chi proviene da San lazzaro/A14: 8 bis viale Europa.

E’ stata invece annullata la chiusura del tratto tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e lo svincolo che dall’uscita di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 22, alle 6:00 di venerdì 23 maggio.