Festival Crossroads: il 28 maggio Émile Parisien & Vincent Peirani in concerto a Correggio

Uno spicchio (musicale) di Francia nel cuore dell’Emilia: il sassofonista Émile Parisien e il fisarmonicista Vincent Peirani si esibiranno in concerto mercoledì 28 maggio alle ore 21 al Teatro Asioli di Correggio (RE), per una nuova serata del festival regionale Crossroads.

Émile Parisien e Vincent Peirani, vincitori del Premio Django Reinhardt rispettivamente nel 2012 e nel 2013, formano un duo nel quale si incanala l’energia e l’esuberanza della nuova scena jazzistica d’oltralpe: la loro musica è vivace e innovativa senza perdere d’occhio le figure che più hanno influenzato in terra francese i loro strumenti (Richard Galliano e Sidney Bechet). Nelle loro esibizioni dal vivo, come anche sugli album Belle Époque (ACT, 2014) e Abrazo (ACT, 2020), gemme di Ellington e Bechet, ma anche Jelly Roll Morton e Piazzolla, si trovano incastonate tra brani originali dal sapore folklorico.

Vincent Peirani (nato nel 1980) pare muoversi per l’appunto sulle orme del suo celebre connazionale Galliano. Dopo una formazione classica (anche come clarinettista), ha ampliato i suoi orizzonti musicali alla chanson, la world music, il jazz. Oltre che come leader dei propri gruppi, Peirani si è fatto notare nelle formazioni di Michel Portal, Daniel Humair, Youn Sun Nah, e in duo con Ulf Wakenius.

Nato nel 1982 e approdato a Parigi nel 2000, Émile Parisien ha collaborato con figure eminenti della musica francese (Michel Portal, Rémi Vignolo, Daniel Humair, Jacky Terrasson) e internazionale (Joachim Kühn, John Taylor…).

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 8.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite : Correggio (RE): Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813. Informazioni, prevendita/prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18-19, sabato ore 10:30-12:30, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it, www.teatroasioli.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.