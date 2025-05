Crediti di Sostenibilità, a Sassuolo in arrivo il convegno “Foreste e futuro” con il prof. Iraldo e il prof. Mancuso

Con il convegno “Foreste e Futuro – cittadini e imprese per l foreste d’Appennino” che si terrà martedì 27 maggio a Sassuolo (ore 14:00 presso il Crogiolo Marazzi), il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano – soggetto coordinatore della omonima Riserva della Biosfera MAB UNESCO – celebra le 35 organizzazioni che nell’ultimo anno hanno sostenuto la gestione forestale sostenibile di quasi 30.000 ettari di boschi acquistando i Crediti di Sostenibilità.

Il Parco Nazionale in accordo con diversi gestori forestali, mette in atto interventi ed azioni a favore della resilienza ai cambiamenti climatici delle foreste d’Appennino, tutelando e potenziando la loro capacità di generare benefici per l’umanità (i cosiddetti servizi ecosistemici) a cui viene riconosciuto un valore di mercato attraverso l’innovativo strumento dei Crediti di sostenibilità.

Il convegno prevede importanti interventi come quello del Prof. Fabio Iraldo (Professore ordinario istituto di management scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Direttore del Green Economy Observatory presso l’Università Bocconi) che illustrerà come i Crediti di Sostenibilità possano essere valorizzati dalle imprese nell’ambito di strategie climatiche e bilanci di sostenibilità.

Nell’ambito dell’iniziativa, oltre alla cerimonia di consegna degli attestati dei Crediti di Sostenibilità alle nuove aziende sostenitrici, verranno presentate diverse novità del progetto tra cui un media kit che faciliterà la comunicazione degli impatti positivi generati in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, della resilienza delle foreste, della conservazione della biodiversità e a sostegno alle comunità locali.

“Questa che presentiamo è più che un semplice progetto” – ha dichiarato il presidente del Parco Nazionale Fausto Giovanelli – “è un’azione già concretizzata che porta benefici ad un vasto patrimonio boschivo del nostro Appennino e porta anche una rivoluzione culturale nell’ambito della gestione delle foreste coinvolgendo diversi attori coinvolti sensibili a temi come la sostenibilità e la responsabilità sociale”.

Il pomeriggio si concluderà con una lectio magistralis del Prof. Stefano Mancuso (Professore all’Università di Firenze in arboricoltura generale ed etologia vegetale; membro dell’Accademia dei Georgofili) dal titolo “La versione degli alberi”, ultimo saggio pubblicato da questo rinomato e apprezzato autore.

Tutti gli interessati a partecipare sono pregati di compilare il FORM DI REGISTRAZIONE