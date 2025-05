Capanno attrezzi a fuoco nel Giardino Virginia Woolf di Bologna

Ieri intorno alle 13:30 i vigili del fuoco con una squadra ed autobotte sono intervenuti presso il Giardino Virginia Woolf di via dell’Arcoveggio a Bologna, dove stava bruciando una baracca adibita a ricovero attrezzi. Le cause che hanno innescato le fiamme sono in corso di accertamento; non si segnalano feriti. Sul posto anche la Polizia locale.