Camminata alla scoperta dei Gessi Messiniani di Vezzano sul Crostolo

Domenica 25 maggio l’appuntamento per gli appassionati di trekking, e per coloro che amano andare alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità, è a Vezzano sul Crostolo con la camminata “Ecologia dell’asparago selvatico nei gessi messiniani di Vezzano sul Crostolo, Patrimonio UNESCO”. Ritrovo in Piazza della Libertà a Vezzano alle ore 10.00.

L’escursione fa seguito all’incontro tenutosi in occasione della Festa dell’Asparago Selvatico in cui l’Arch. Giuliano Cervi aveva illustrato teoricamente la geologia del territorio vezzanese.

La camminata, che sarà guidata sempre dall’Arch. Giuliano Cervi, condurrà quindi i partecipati alla scoperta delle tipicità della flora e fauna in relazione appunto alle specificità del territorio di Vezzano sul Crostolo.

Si raccomanda ai partecipanti un abbigliamento comodo e scarpe tra trekking.