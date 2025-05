Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale: insieme al Giro d’Italia per la quattordicesima edizione degli “Eroi della sicurezza”

Quarto appuntamento a Modena de “Gli Eroi della Sicurezza”, iniziativa nata nel 2012 dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.

Oggi, prima della partenza della dodicesima tappa Modena-Viadana, il Direttore di Tronco di Bologna Stefano Vimercati ha premiato l’Agente Scelto della Polizia di Stato Giuseppe Tabino e l’Agente della Polizia di Stato Giuseppe La Paglia, entrambi della sezione Polizia Stradale di Parma, per il loro intervento durante le operazioni di soccorso ad utenti durante un improvviso nubifragio.

La Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia-Romagna, Dott.ssa Simonetta Lo Brutto, ha poi assegnato un altro riconoscimento a sei operatori del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia Mirco Berigazzi, Massimo Battistini, Giuseppe Boffa, Renzo Peselli, Rossano Pesci e Luca Resca, in rappresentanza delle varie squadre impegnate nelle attività di intervento nei territori colpiti dall’alluvione dello scorso ottobre.

Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive ospiterà 27 Eroi della Sicurezza. In particolare, 12 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà un riconoscimento a 15 operatori del Gruppo Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno oltre le proprie mansioni quotidiane.

Le Storie

Il 15 maggio 2024 l’area lombardo-emiliana è stata colpita da abbondanti piogge, che hanno generato allagamenti su diversi tratti autostradali, con conseguenti disagi e difficoltà per gli utenti in viaggio. Tra questi, sull’A1 Milano-Napoli, nel tratto Parma-Fiorenzuola, sei veicoli sono rimasti bloccati sotto al cavalcavia che collega l’autostrada con l’A21 Torino-Brescia, a causa del livello dell’acqua in aumento.

Giunti sul posto, l’Agente Scelto della Polizia di Stato Giuseppe Tabino e l’Agente Giuseppe La Paglia hanno prestato soccorso agli utenti. Con coraggio e spirito di squadra, i due agenti hanno attraversato il flusso d’acqua portando in salvo, uno alla volta, le 6 persone rimaste bloccate, riuscendo anche a recuperare i veicoli.

Tra il 18 e il 20 ottobre 2024, un’alluvione ha duramente colpito il territorio bolognese con conseguenti criticità per la circolazione, poiché alcuni punti strategici della viabilità risultavano fortemente compromessi.

Tutti i tecnici e gli operatori della Direzione di Tronco di Bologna hanno collaborato attivamente con le Istituzioni e i soccorsi nella risoluzione delle emergenze che si sono susseguite, riuscendo con tenacia e forte senso di responsabilità a riaprire nel minor tempo possibile i tratti coinvolti, garantendo una migliore operatività di tutti mezzi di soccorso.