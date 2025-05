Non solo Maggio a Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese non c’è solo il Maggio. Tra venerdì 23 e domenica 25 maggio, sono diverse le iniziative, tutte ad ingresso libero e gratuito, che animeranno Fiorano Modenese, organizzate dalle associazioni e realtà del territorio e patrocinate dal Comune.

Si parte venerdì 23 maggio con la presentazione e proiezione del docufilm “Don Eligio Silvestri il parroco di tutti” alle ore 19 presso il Salone del Pellegrino, a fianco del Santuario. Intervengono don Roberto Montecchi, don Maurizio Setti, missionario e collaboratore di don Eligio, Egidio Pagani, presidente del Comitato “Ricordare don Eligio” e di Alberto Venturi che ha coordinato la realizzazione del video. Alle ore 20.30 Messa in Basilica. Al termine la cena nel Salone del Pellegrino (prenotazioni 370 3075590).

Sabato 24 maggio, dalle 11, in biblioteca Paolo Monelli, ci sono “Letture a colori – storie senza etichette per educare alla diversità” per bambine e bambini dai 4 anni, proposte dal sistema bibliotecario intercomunale di Sassuolo, dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e dall’Ausl di Modena.

Alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, dalle 15, con partenza dal parcheggio del pioppo, “Urca, è una Emys!”, attività per tutti per scoprire le caratteristiche, adattamenti, abitudini e nemici della tartaruga Emys Orbicularis e i progetti in corso per salvare questo piccolo animale, a cura di Ente Parchi Emilia Centrale.

Alle ore 18, a Villa Cuoghi, Cristina Guida La Licata presenta il suo libro “La farfalla dalle ali d’acciaio“, per il Tè delle 5, conversando con Tina De Falco. Intervengono la dottoressa Cinzia Torri, dirigente dell’ospedale di Sassuolo e la psicologa Sonia Pellesi. Letture di Lisa Boni e accompagnamento musicale di Christian Baiamonte e Giulio Pompei.

Presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina 2, è visitabile la mostra collettiva di pittura, organizzata da Arte e Cultura insieme ai ragazzi del centro diurno Fossetta, sabato 24 maggio dalle 18.30 alle 20. Alle 18.30 spettacolo musicale “Aspra è la via del cielo” con Domenico Andriani, voce recitante e Domenico Susca, chitarra. Domenica 25 maggio laboratori artistici tenuti dai volontari dalle 17 alle 19.30.

Domenica 25 maggio continua a Villa Cuoghi, in via Gramsci 32, la mostra fotografica dell’associazione fotografica Framestorming, dedicata a “Particolari inconsueti del territorio di Fiorano Modenese”. L’esposizione sarà visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 ad ingresso libero e gratuito.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, presso Cà Tassi, alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, laboratorio per scoprire la “Farmacia dell’orto”, frutta e verdura diventano alleate contro piccoli malanni, a cura del Gruppo Ecologico Fioranese.

Infine dalle 15 alle 19, sabato e domenica resta aperto e visitabile il Castello di Spezzano con il Museo della Ceramica e la mostra “Le piastrelle da piccole” che, visto il grande successo sarà prorogata fino al 28 settembre 2025.