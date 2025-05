Educazione infanzia: il “modello modenese” studiato da esperti brasiliani

Il modello educativo modenese e le sue buone pratiche al centro di uno studio condotto da alcuni esperti del Servizio sociale dell’industria (Sesi), struttura specializzata in formazione della Federazione delle Industrie dello Stato di Mato Grosso do Sul (Brasile), che opera nei settori dell’istruzione di base e continua, della salute e sicurezza sul lavoro e della promozione culturale.

Alcuni rappresentanti del Sesi hanno incontrato oggi, mercoledì 21 maggio, l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli, nel corso di una visita al nido Stella Tetra Pak di via Uccelliera. La struttura, tra le prime realtà di bioedilizia in Italia, inaugurata a febbraio 2025, rappresenta una particolare esperienza gestionale ed educativa nata dalla collaborazione tra il Comune di Modena e un’importante azienda insediata nel territorio, anche al fine di supportare le famiglie dei dipendenti.

“Ancora una volta il modello educativo modenese è al centro di studi e approfondimenti internazionali – dichiara l’assessora Venturelli – segno della sua importanza storica e della sua capacità di proporre soluzioni dinamiche e innovative, in grado di generare esperienze e buone pratiche, e di renderle occasioni di scambio”.

L’incontro, richiesto da Art-Ter (Attrattività ricerca territorio, Società Consortile dell’Emilia-Romagna), rientra nell’ambito di una spedizione italiana della delegazione volta a studiare i migliori sistemi di educazione della prima infanzia, sia dal punto di vista pedagogico che gestionale, includendo modelli di centri di supporto all’educazione, innovazione e governance. Tra gli obiettivi anche l’avvio di connessioni strategiche con le istituzioni italiane per facilitare lo scambio di conoscenze e collaborazione.

Votato al rafforzamento dell’industria locale, al miglioramento del sistema educativo del Mato Grosso do Sul e alla promozione dell’ecosistema culturale, il Servizio sociale dell’Industria gestisce attualmente otto scuole che offrono istruzione di base a più di 5.500 studenti brasiliani. In programma anche lo sviluppo di una rete di asili nido, che sappia offrire un approccio educativo olistico ai figli dei lavoratori industriali, dai 6 mesi ai 5 anni, con un focus sullo sviluppo sociale, emotivo e cognitivo.

Prima dell’incontro con Venturelli, la delegazione, composta da Régis Pereira Borges (sovrintendente del Sesi), Almir Ferreira (direttore esecutivo del Sesi), Paula Nudmila (responsabile dell’Istruzione del Sesi) ed Hélio Queiroz Daher (segretario di Stato per l’Istruzione di Mato Grosso do Sul), ha fatto visita in mattinata al Future Education Modena.