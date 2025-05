Castel San Pietro Terme: al via il bando per l’assegnazione in acquisto di due alloggi di edilizia residenziale sociale a Osteria Grande

È aperto da oggi, mercoledì 21 maggio, il bando del Comune di Castel San Pietro Terme per l’assegnazione in acquisto di due alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS), nella frazione di Osteria Grande, nell’ambito del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Quaderna” lotto 8.

Il bando costituisce il primo passo operativo, derivante da Delibera di Giunta, per l’attuazione delle previsioni contenute nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) del Piano Operativo Comunale (POC), che hanno consentito di individuare le quote effettive di alloggi ERS destinati a favorire l’accesso alla casa. Il piano complessivo prevede infatti la realizzazione di 147 alloggi in proprietà e 10 alloggi in affitto, destinati a cittadini e famiglie che rientrino nei requisiti richiesti, contribuendo così alla promozione dell’abitare accessibile e alla coesione sociale sul territorio.

Il bando in oggetto stabilisce le condizioni, i requisiti e le modalità di assegnazione in acquisto degli alloggi disponibili, e si rivolge a coloro che soddisfano i criteri previsti dalla normativa vigente e dal bando stesso. La domanda di partecipazione alla graduatoria, redatta sull’apposita modulistica, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 di venerdì 20 giugno 2025.

I due alloggi di edilizia residenziale sociale attualmente disponibili presentano caratteristiche differenti ma comparabili. L’alloggio identificato come A6 ha una superficie utile di 75,73 metri quadrati e una superficie lorda vendibile pari a 116,65 metri quadrati. L’alloggio A7, invece, presenta una superficie utile di 76,39 metri quadrati e una superficie lorda vendibile di 121,11 metri quadrati. Il valore al metro quadro della superficie lorda vendibile è stato determinato in euro 2.846,73, ma applicando la riduzione del 10% prevista dalle convenzioni si arriva a un prezzo di cessione convenzionato (P.I.C.A.) pari a euro 2.562,06 al metro quadro, al netto dell’IVA di legge.

Particolare attenzione è stata riservata alle giovani coppie, con una specifica previsione rivolta a nuclei in cui almeno uno degli acquirenti abbia meno di 35 anni. «Con questo bando – dichiara il Vicesindaco e Assessore alle Politiche dell’abitare Giacomo Fantazzini – vogliamo dare un segnale concreto di apertura verso le nuove generazioni. L’edilizia residenziale sociale rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere l’accesso alla casa, e l’attenzione alle giovani coppie è un incentivo reale per riportare i giovani a vivere e costruire il proprio futuro nel nostro territorio. Vogliamo un Comune che cresca, che si rinnovi, che sappia attrarre e trattenere le nuove famiglie offrendo soluzioni abitative accessibili e di qualità».

Copia integrale del bando, della domanda e di tutta la documentazione necessaria può essere scaricata dal sito ufficiale del Comune di Castel San Pietro Terme, nella sezione “Edilizia Privata e Politiche Abitative”.

Le domande dovranno essere trasmesse, pena l’esclusione, tramite posta elettronica certificata oppure, in alternativa, con email ordinaria, ma comunque a entrambi i seguenti indirizzi: costruzioniromagnoli@legalmail.it, che è la PEC del soggetto attuatore, e suap@pec.cspietro.it, la PEC dell’ufficio SUAP del Comune.

Per ricevere informazioni o assistenza nella compilazione e presentazione della domanda, è possibile rivolgersi allo Sportello SUAP – SUE del Comune, situato in piazza Venti Settembre n. 3, previo appuntamento telefonico contattando i numeri 051 6954167 oppure 051 6954225.