Domenica 25 maggio, in occasione dell’Africa Day, alle ore 18 verrà svela l’opera che l’arista reggiano Youness Nazli ha realizzato nella piazzetta degli Orti di Santa Chiara, spazio retrostante lo Spazio Gerra, per celebrare i 50 anni di amicizia tra Reggio e il Mozambico. Nazli ripropone infatti con lo stile e gli strumenti della street art la storia della cooperazione tra la nostra città e il paese africano. L’opera propone una sintesi tra elementi della cultura europea e della cultura africana, già a partire dal titolo “Ndlovu Pachýdermos”, letteralmente “Pelle d’elefante”, da “ndlovu” che in lingua bantu significa elefante, l’animale africano per eccellenza e simbolo di forza e dal greco “pachýdermos” (pelle spessa) che richiama la straordinaria capacità di resistenza di questo animale.

Lo svelamento dell’opera – che accompagnerà gli eventi dell’estate dello Spazio Gerra – proporrà un momento di musica e parole alla presenza dell’artista. Sarà occasione anche per celebrare l’Africa Day, la giornata in cui ricorre la nascita dell’Organizzazione dell’unità africana (poi divenuta Unione africana) il 25 maggio 1963. Per Reggio Emilia, questa data è particolarmente significativa, in ragione dello storico legame con i paesi dell’Africa australe – in particolare Mozambico, Sudafrica, ma anche Namibia, Angola, Guinea Bissau e Tanzania – e delle relazioni tuttora in essere.

L’opera di Nazli è inoltre parte delle iniziative “Noi con voi, ieri oggi e domani: 50 anni di amicizia tra Reggio Emilia e il Mozambico”, un calendario di eventi che, attraverso iniziative culturali, conferenze e incontri, racconta mezzo secolo di relazioni tra le due realtà e le prospettive future di questa lunga amicizia. Come ad esempio il progetto europeo MaisPemba e azioni come Uteka – “Partenariati tra città e territori in dialogo per uno sviluppo urbano integrato e resiliente”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo. Il titolo “Noi con voi” (slogan della campagna di solidarietà promossa negli anni ‘80) e non “Noi per voi” vuole inoltre rimarcare che la collaborazione tra Reggio e il Mozambico si basa da sempre su uno scambio mutuo e reciproco, manifesto del valore e dell’importanza dei partenariati tra città, soprattutto in un contesto internazionale come quello attuale.

Il calendario, avviato a maggio in occasione della Festa dell’Europa, si estende fino all’autunno ed è promosso dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione E35, in collaborazione con Istoreco, Centro teatrale Mamimò e Spazio Gerra.

INFO – Tutti gli eventi collegati ai 50 anni dell’amicizia Reggio Emilia e Mozambico sono consultabili su www.comune.reggioemilia.it/reggioafrica50