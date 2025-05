Montagna, “Modena slow”, ecco il calendario 2025

Prenderà il via sabato 24 maggio la nuova edizione della rassegna Modena Slow – Estate-Autunno 2025, un progetto di valorizzazione del territorio attraverso un ricco palinsesto di attività outdoor, rivolte a chi desidera scoprire le bellezze paesaggistiche, culturali e ambientali della provincia di Modena con i tempi lenti dell’escursionismo e del turismo esperienziale.

L’iniziativa, curata da Modenatur – Destination Management Organization del territorio modenese – nell’ambito delle azioni promo-commerciali del Territorio Turistico Bologna-Modena, torna con una proposta potenziata e profondamente rinnovata nei contenuti e nella geografia delle esperienze. Se nelle precedenti edizioni la rassegna si concentrava esclusivamente sulle aree appenniniche, nel 2025 Modena Slow estende il proprio raggio d’azione anche alla fascia pedecollinare e alla pianura, con l’obiettivo di costruire un racconto unitario e coerente della provincia, intesa come sistema integrato di paesaggi, borghi e itinerari.

La rassegna comprende complessivamente più di 30 attività di trekking, 6 partenze sui cammini che attraversano la provincia da percorrere a piedi o in bicicletta, diverse esperienze tra cui cammini e bike tour in self-guide a data aperta che consentono di esplorare il territorio secondo modalità e tempi personalizzati. Il calendario si articola lungo la principale rete escursionistica, toccando antiche vie, ciclovie, aree naturalistiche e borghi storici, con l’obiettivo di offrire occasioni di scoperta e fruizione diversificata.

Anche per questa edizione, il punto di forza di Modena Slow è rappresentato dalla presenza qualificata delle Guide Ambientali Escursionistiche, che accompagnano i partecipanti lungo i percorsi, arricchendo l’esperienza e la narrazione del territorio.

Per gli organizzatori «il valore aggiunto della rassegna risiede inoltre nella ricchezza e varietà delle proposte, frutto di un’attenta progettazione che coniuga continuità e innovazione. Accanto ad attività che hanno riscosso grande interesse lo scorso anno – come il cammino abbinato a pratiche di yoga e meditazione o degustazione di prodotti tipici – sono state introdotte nuove formule esperienziali capaci di coinvolgere un pubblico ancora più ampio: dai bike tour sulle ciclovie del territorio alla visita astronomica in alta quota, esperienze a contatto con artigiani locali, fino ai percorsi in bicicletta abbinati a corsi di cucina tradizionale, che integrano movimento, conoscenza e convivialità. La programmazione è in continua evoluzione: l’auspicio è quello di incrementare ulteriormente la proposta nel corso della stagione, coinvolgendo un numero crescente di attori del territorio e rispondendo agli interessi di un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo».

Le escursioni giornaliere prevedono una quota di partecipazione compresa tra 18 e 30 euro, in base ai servizi inclusi. Sono previste riduzioni per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per gruppi composti da almeno quattro persone, che potranno partecipare al costo agevolato di 15 o 25 euro a testa. La partecipazione è gratuita per i minori di 12 anni.

Il calendario completo delle esperienze, costantemente aggiornato e arricchito con nuove proposte, è consultabile sul sito ufficiale di informazione turistica del territorio modenese:

Calendario Trekking – Esperienze di un giorno

24 maggio, Guiglia: La regina del borlengo

25 maggio, Fanano: Dove l’acqua si fa salute ed energia

31 maggio, Mirandola: Corso di cucina di maccherone al pettine e tour in bici nei Barchessoni Mirandolesi

01 giugno, Palagano: Nel territorio della Repubblica

02 giugno, Guiglia: Famiglie al Parco dei Sassi di Roccamalatina

07 giugno, Mirandola: Corso di cucina di maccherone al pettine e tour in bici nei Barchessoni Mirandolesi

15 giugno, Finale Emilia: Le ciclovie della Bassa Modenese

21 giugno, Fiorano: Pomeriggio in Salsa

22 giugno, Fiumalbo: Marinai sulle vette – Foce a Giovo e rifugio Casentini al Mercatello

29 giugno, Pievepelago: L’anello dei laghi glaciali

06 luglio, Fanano: Laboratorio con lo scalpellino, le sequoie secolari, i piccoli frutti

12 luglio, Zocca: Legni magici e boschi incantati

13 luglio, Fiumalbo: La vita segreta dei faggi

20 luglio, Palagano: Hike & Taste – escursione alle miniere di Toggiano e Poggio Bianco

27 luglio, Lama Mocogno: Dalle piane di Lama Mocogno al Monte Cantiere

02 agosto, Marano: Crepuscolo sul Monte Tre Croci

03 agosto, Fanano: Nebbia all’Alpe

10 agosto, Mirtillo Nero: Escursione nelle praterie in quota

17 agosto, Pavullo: Passi nella Notte – esperienza astronomica

23 agosto, Fanano: Trekking e degustazione guidata di formaggi

24 agosto, Frassinoro: Le forbici e il giovarello

30 agosto, Montese: Escursione di tramonto e stelle con Cammin Sentendo

31 agosto, Polinago: Passi e yoga al Ponte del Diavolo

7 settembre, Serramazzoni: Cascate del Bucamante

14 settembre, Fanano: Laboratorio con lo scalpellino, le sequoie secolari, i piccoli frutti

20 settembre, Montecreto: Le miniere di rame

21 settembre, Sestola: Attività micologica – funghi epigei

27 settembre, Vignola: Nei colori dell’autunno

28 settembre, Riolunato: Cascate della Pollina

4 ottobre, Marano sul Panaro: Escursione emozionale “…e alla fine uscimmo a riveder…”

5 ottobre, Sestola: Un magico viaggio nel regno dei funghi

11 ottobre, Camposanto: Le ciclovie della Bassa Modenese

12 ottobre, Montese: Tra i borghi di Montese, lungo i sentieri della Linea Gotica

19 ottobre, Fanano: Anello intorno al Rifugio Taburri

25 ottobre, Guiglia: Le vigne in alta quota a Guiglia

26 ottobre, Fiorano: In bici alle Salse di Nirano passando sulla Ciclovia del Mito

16 novembre, Campogalliano: Le casse di espansione del Secchia

Cammini e bike tour – Esperienze di più giorni

Da domenica 22 a domenica 29 giugno: In cammino sulla Via Vandelli da Modena a Massa

Da domenica 20 a domenica 27 luglio: In cammino sulla Via Vandelli da Modena a Massa

Da domenica 31 agosto a domenica 7 settembre: In cammino sulla Via Vandelli da Modena a Massa

Da lunedì 22 a lunedì 29 settembre: In cammino sulla Via Vandelli da Modena a Massa

Da giovedì 3 a domenica 6 luglio: Il Cammino dell’Unione con Cammin Sentendo

Da giovedì 25 a domenica 28 settembre: Il Cammino dell’Unione con Cammin Sentendo

Attività e tour in Appennino – Esperienze a data aperta

Appennino: Tour in E-bike

Esperienza di bushcraft in Appennino

Profumo di Collina – laboratorio olfattivo

Sestola: Un viaggio nel regno dei tartufi

Bike tour sulla Via Romea Germanica Imperiale

Bike tour sulla Via Romea Strata

Bike tour sul Cammino dell’Unione

In cammino sulla Via Romea Strata da Montese alla Croce Arcana

PASSAPORTO TURISTICO DELL’APPENNINO MODENESE 2025 – AL VIA LA NUOVA STAGIONE CON 24 PROPOSTE E NOVITA’

Torna anche per l’estate-autunno 2025 il Passaporto Turistico dell’Appennino Modenese, l’iniziativa che unisce scoperta del territorio, promozione sostenibile e coinvolgimento attivo dei viaggiatori.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il progetto si rinnova e si espande ulteriormente: la nuova versione del passaporto conta 24 località in quota da esplorare e vivere, coprendo per la prima volta tutti i Comuni dell’Appennino Modenese.

Nato nel 2022 come strumento ludico e promozionale per incentivare la fruizione consapevole del territorio montano, il Passaporto ha saputo evolversi, coinvolgendo un numero crescente di visitatori e amministrazioni comunali. Nel 2025 raggiunge la sua terza edizione, diventando un vero e proprio simbolo identitario per la promozione dell’Appennino modenese come destinazione turistica d’eccellenza.

Il funzionamento è semplice e alla portata di tutti: il Passaporto può essere acquistato al costo simbolico di 2 euro presso gli Uffici informazione e accoglienza turistica di Sestola, Modena, Castelvetro, Maranello e in altri punti informativi in appennino. Una volta in mano, non resta che partire alla scoperta delle località indicate. In ciascuna tappa è possibile ottenere un timbro ufficiale presso i punti ristoro segnalati, collezionando così grafiche esclusive ispirate alle peculiarità del luogo visitato.

Grazie ai QR code presenti all’interno del passaporto, i viaggiatori possono inoltre accedere facilmente a contenuti sempre aggiornati sul portale Visitmodena.it, dove sono raccolte le rassegne di esperienze attive sul territorio, tra cui i trekking con guida della rassegna “Modena Slow”, per vivere il territorio modenese in modo ancora più coinvolgente e partecipato.

Le località presenti nel passaporto offrono una panoramica della varietà e bellezza del crinale modenese, da Fanano a San Pellegrino in Alpe, passando per mete simboliche come il Lago Scaffaiolo, il Passo della Croce Arcana, le Cascate del Doccione, il Lago Santo e le Capanne Celtiche. Tra le novità dell’edizione 2025 si aggiungono luoghi di grande fascino e valore geologico o storico come le Ofioliti del Monte Calvario e Poggio Medola (Montefiorino), Sassomorello (Prignano sulla Secchia) e Monte Terminale con la Linea Gotica (Montese).

Il Passaporto dell’Appennino Modenese è ispirazione, una porta d’ingresso per iniziare a scoprire l’Appennino modenese e lasciarsi guidare dalla curiosità verso esperienze autentiche, incontri e paesaggi sempre nuovi e continuerà ad arricchirsi nel tempo.

Il nuovo sistema premiante introduce tre soglie di traguardo: al raggiungimento di 8, 16 e 24 timbri, i partecipanti avranno diritto a ricevere un gadget in omaggio, pensato per accompagnare chi ama vivere l’Appennino a passo lento e in tutte le stagioni.

Resta valida anche la possibilità di utilizzare i Passaporti delle edizioni precedenti (2022 e 2023): chi ha iniziato a collezionare timbri negli anni passati potrà decidere se completare la raccolta sul proprio passaporto originario oppure cumulare i timbri raccolti su più edizioni, a patto che siano intestate alla stessa persona e presentate insieme al momento del ritiro del premio.

L’iniziativa è nata su proposta dei Comuni di Sestola e Fanano e si è sviluppata grazie alla collaborazione attiva degli altri Comuni dell’Appennino modenese e della Provincia di Modena con la DMO Modenatur, nell’ambito del Programma di Promo-Commercializzazione del Territorio Turistico Bologna-Modena. Una sinergia efficace tra enti locali e operatori del territorio che ha dato vita a un progetto condiviso, capace di coniugare promozione turistica e sostenibilità ambientale.

Il Passaporto Turistico dell’Appennino Modenese invita a riscoprire, in modo lento e consapevole, luoghi autentici, ricchi di storia, natura e tradizioni.

Per maggiori dettagli sul regolamento, l’elenco completo delle 24 località e i punti timbro ufficiali:

www.inappenninomodenese.com/passaporto-turistico