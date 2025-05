Giovedì 22 maggio a Reggio Emilia la partenza del Giro-E

Reggio Emilia si appresta ad ospitare l’edizione 2025 del Giro-E, il grande evento ciclistico in sella alle bici da corsa a pedalata assistita parallelo al Giro d’Italia promosso da Rcs e riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Italiana. Giovedì 22 maggio, alle 12.30, piazza Prampolini sarà infatti la cornice da cui partirà la nona tappa della competizione, la Reggio Emilia-Viadana (Oglio Po) lunga 60 chilometri: corridori e carovana al seguito attraverseranno le strade e le piazze principali dal centro storico di Reggio, prima di imboccare il percorso in direzione di Parma, che li riconnetterà al tracciato del Giro d’Italia tradizionale, verso Viadana.

In occasione della partenza, dalle ore 9.30 in piazza della Vittoria, prenderà vita un vero e proprio Villaggio sportivo dove si ritroveranno i vari team partecipanti, pronti a condividere l’entusiasmo di un evento che unisce sport e sostenibilità. All’interno del villaggio saranno allestiti due palchi, dove si alterneranno momenti di spettacolo, arte, sport e istituzionali, inclusa la presentazione ufficiale dei team. Gli appuntamenti coinvolgeranno anche tanti studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado reggiane, che potranno conoscere gli atleti e partecipare ad esperienze immersive e momenti di intrattenimento dedicati al ciclismo su e-bike e mobilità sostenibile.

Sarà un’occasione di festa per tutta Reggio Emilia, trasmessa da numerose emittenti televisive nazionali, nonché un’opportunità educativa ed esperienziale per gli studenti che parteciperanno.



L’edizione 2025 del Giro-E conta 18 tappe, tra il 13 maggio e l’1 giugno: da Ostuni a Roma, per 1.098 chilometri totali, con una media di 61 chilometri a tappa e quasi 20 mila metri di dislivello. Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni, l’evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza del Giro d’Italia, di cui ricalca il percorso.

VIABILITÀ – MODIFICHE DEL TRAFFICO IN OCCASIONE DEL GIRO E

Per consentire il passaggio del Giro-E, giovedì 22 maggio 2025 con partenza da piazza Prampolini e il posizionamento del Villaggio in piazza della Vittoria, vengono adottati i seguenti provvedimenti:

– dalle ore 12 del 21 maggio alle ore 24 del 22 maggio in: via Franzoni, tratto compreso tra via Calderini e vicolo Scaletta, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata;

– rallentamenti e brevi interruzioni sul percorso: corso Benedetto Cairoli, via Mazzini, via Emilia Santo Stefano, piazza Del Monte, via Emilia San Pietro, via Calderini, via Franzoni, piazza San Prospero, via Del Torrazzo, via Toschi, piazza Prampolini, via Carducci, via Emilia Santo Stefano, piazza Gioberti, via Guasco, largo Bryant, viale Magenta, via Gorizia, via Volta, via Buozzi, via Tirabassi, via Freddi, via Pigoni, via Sottili.