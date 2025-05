Campogalliano, tutti i servizi per la terza età e la disabilità dell’Unione Terre d’Argine illustrati alla Sala R1

Giovedì 22 maggio alle 18 la Sala R1 di Campogalliano ospiterà un incontro per illustrare i servizi di cura per la terza età e per le persone con disabilità proposti sul territorio dall’Unione Terre d’Argine.

L’incontro, introdotto da Fania Ferrari, Assessora alle Politiche sanitarie e sociali del Comune di Campogalliano, sarà tenuto da Sabrina Tellini, responsabile dell’Area Fragili dei Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine, che porterà all’attenzione dei presenti tutte le possibilità offerte dall’ente per rispondere alla domanda di assistenza delle persone più fragili e di coloro che gli stanno vicino.