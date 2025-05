Altra auto a fuoco nel reggiano, questa volta a Reggiolo

Poco dopo le 2.00 della notte, i Carabinieri della Stazione di Fabbrico sono intervenuti su richiesta dei Vigili del Fuoco, già presenti sul posto con una loro squadra, in via Salvemini a Reggiolo per un’autovettura in fiamme.

I militari hanno accertato che le fiamme, sviluppatesi per cause in corso di accertamento ma di probabile origine dolosa, avevano completamente avvolto e distrutto una Citroën C3 di proprietà di una 47enne residente a Reggiolo. L’incendio ha inoltre causato danni a una finestra e annerito la parete esterna dell’abitazione adiacente.