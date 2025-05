A Soliera riapre al traffico il primo tratto di via Marconi

Ha riaperto alla circolazione di auto e pedoni dalle 15 di oggi pomeriggio, martedì 20 maggio, dopo un’importante opera di riqualificazione, il tratto centrale di via Marconi compreso tra via Garibaldi e via Roma, a Soliera. I lavori hanno interessato il completo rifacimento dei sottoservizi e del manto stradale e del marciapiede, con un’attenzione particolare all’accessibilità: grazie all’intervento, infatti, sono state eliminate le barriere architettoniche. La riapertura del tratto viario ha permesso anche il ripristino del senso unico di marcia, che consente ai veicoli di raggiungere via Roma transitando per via Marconi, migliorando così la fluidità della circolazione nel centro cittadino.

«Abbiamo dovuto attendere l’assestamento del calcestruzzo drenante – sottolinea Antonio Dondi, assessore al PNRR e ai progetti strategici del Comune di Soliera – un materiale che garantirà la permeabilità del suolo e la limitazione delle isole di calore estivo, per poter restituire alla cittadinanza il primo tratto di una strada fondamentale per la viabilità locale. Proseguono nel frattempo i lavori nella parte Est – da via Roma a via Caduti – e Ovest, da via Garibaldi-Rimembranze a via Matteotti. Questo intervento si inserisce in un percorso più ampio di rigenerazione urbana e dilatazione del centro storico che stiamo portando avanti per rendere Soliera sempre più vivibile, inclusiva e a misura di cittadino».