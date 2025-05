Sorpreso di notte all’interno di un negozio a Modena: arrestato per tentato furto aggravato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 47 anni per il reato di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale.

Intorno alle ore 3.40 del 18 maggio scorso, una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in Zona Tempio, nel transitare in via Paolo Ferrari ha notato che la saracinesca di un’attività commerciale era stata danneggiata. Insospettitisi, gli agenti si sono avvicinati, riuscendo a scorgere nel buio la sagoma di uomo, intenta a frugare all’interno dei locali. Alla vista della Polizia, l’indagato ha tentato prima di nascondersi poi di guadagnarsi la fuga, ma gli operatori lo hanno subito bloccato. Da un immediato sopralluogo è stato accertato che le maglie dell’avvolgibile della saracinesca erano state allargate ed il registratore di cassa rovistato.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora.