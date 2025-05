Ottant’anni di Legacoop Bologna: tutto esaurito per l’incontro con Stefano Mancuso

Ha registrato il sold out, venerrdì a Spazio Battirame, l’evento organizzato da Legacoop Bologna con il neurobiologo Stefano Mancuso: oltre 250 persone per un’ora di conferenza e riflessioni sulla cooperazione nel mondo vegetale. L’evento Cooperare per Evolvere “Natura”, sostenuto da Camst group, è tra quelli in programma per le celebrazioni dell’80° anniversario di Legacoop Bologna.

Quello con Stefano Mancuso è stato il primo appuntamento della rassegna interdisciplinare che si propone di esplorare le diverse declinazioni della cooperazione, dalla biologia delle piante all’evoluzione umana, passando per la filosofia, la teologia e la fisica.

“Riproponendo un termine che ha utilizzato anche il professor Stefano Mancuso, denominiamo spesso (e non casualmente) il movimento cooperativo come ecosistema, prendendo in prestito appunto un termine naturalistico, perché le relazioni mutualistiche, di mutuo aiuto tra le persone e le imprese, sono un elemento di identità sostanziale della cooperazione – ha dichiarato Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – Quando siamo virtuose e coerenti, riusciamo a costruire quell’equilibrio dinamico che determina uno sviluppo sostenibile, cioè condizioni migliori per le socie e i soci e continuità evolutiva per le cooperative. Siamo più resilienti, longeve ed inclusive di altri modelli d’impresa. Le cooperative stanno sul mercato, non sono aliene dalla competizione, né costituiscono un sistema chiuso, ma certamente migliorano l’equilibrio sociale, economico e ambientale dei territori in cui operano, pur non essendo mainstream nè quantitativamente prevalenti”.

Cooperare per Evolvere è un format di eventi ideato dall’Associazione di rappresentanza delle cooperative bolognesi, ricostituita nell’agosto del 1945.

“Una ricorrenza importante che abbiamo deciso di celebrare attraverso ‘Relazioni Cooperative’, un programma di iniziative che si dipaneranno lungo tutto il corso dell’anno, e su tutto il territorio metropolitano, per offrire una panoramica delle attività e dei valori delle nostre cooperative e della cooperazione, coinvolgendo la comunità locale, i partner e tutti coloro che hanno contribuito alla nostra storia”, ha dichiarato Simone Fabbri, responsabile delle relazioni esterne di Legacoop Bologna.

Il prossimo appuntamento della serie è con il filosofo Telmo Pievani, in programma il 17 giugno a Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina a Bentivoglio. Tutti gli eventi della serie “Cooperare per evolvere” sono gratuiti, previa iscrizione sul sito: www.legacoop.bologna.it