“Maggio in strada” a Reggio Emilia quasi 500 bimbi per la festa dell’educazione stradale

Una festa per sancire la fine di una tappa del lungo percorso di educazione stradale che gli alunni reggiani fanno in classe. Maggio in strada la kermesse che da più di due decenni fa giocare i ragazzi delle primarie reggiane con le regole della circolazione e della vita civile torna al parco del Carrozzone di via Gallinari. Una mattinata curata dalla Polizia locale di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni: in tutto 25 classi delle primarie di città e provincia.

Come negli anni scorsi, anche questa ventisettesima edizione ha visto la partecipazione di numerose associazioni del territorio, corpi di polizia, carabinieri e addetti al soccorso che operano sulle strade a tutela della sicurezza di tutti. Per ricordare la giornata e l’importanza della sicurezza sulle strade ai bimbi sono stati regalati 300 caschetti da bici e 200 pettorine ad alta visibilità. Mentre ogni scuola ha ricevuto in omaggio un libro di fiabe sull’educazione stradale.

I ragazzi hanno potuto visitare gli stand di Polizia locale, Polizia stradale, Carabinieri e Polizia provinciale. Verificando il funzionamento di etilometri e dispositivi di sicurezza in dotazione alle forze di polizia. Le scolaresche sono anche salite sui mezzi di soccorso messi a disposizione dalle pubbliche assistenze del territorio, Croce rossa e 118 e Vigili del Fuoco per comprendere meglio le dinamiche di una operazione di soccorso e gli interventi in caso di emergenza. Inoltre grazie ai caschetti per bici regalati a ogni alunno dall’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale e da Aci, i ragazzi hanno effettuato un giro all’interno dell’area del Parco del Carrozzone attrezzata con tipo di segnaletica stradale.

Fra gli altri stand presenti, che hanno arricchito con i loro contenuti l’esperienza educativa dei ragazzi, quelli di Protezione civile, Guardie giurate ecologiche volontarie, Avis, Cooperatori, con il meccanico di biciclette e e Luoghi di prevenzione. Nei locali messi a disposizione dal centro sociale Il Carrozzone, è stato allestito un breve percorso ad ostacoli, che i ragazzi hanno provato con occhiali in grado di simulare la visione distorta che prova chi guida in stato di ebbrezza, tutte le classi, hanno assistito a una lezione di simulazione e rilievo di un incidente stradale. Infine tra le novità di quest’anno un bus messo a disposizione da Seta dove gli alunni come in una vera corsa sono saliti obliterando il biglietto per poi sperimentare come scendere da un mezzo pubblico e attraversare la strada in sicurezza.

In chiusura la premiazione delle classi vincitrici del concorso Mostrischio il progetto per educare gli alunni alla prevenzione degli infortuni domestici. Ecco l’elenco delle classi premiate in città e provincia. In provincia: 3^A primaria di Taneto, 3^A e B primarie Giovanni XXIII Castelnovo Monti, 3^A e B Bismantova Castenovo Monti, 3^A e B Castellarano, 3^A primaria Munari e 3^A e B Collodi Sant’Ilario d’Enza, 3^A e B primaria Scandiano, infine per Correggio 3^A e B Allegri e 3^A Madre Teresa di Calcutta. Sul territorio cittadino hanno ricevuto il premio: 4^A primaria Don Borghi, 3^A San Bartolomeo, 3^A Pascoli, 3^A, B e C Bergonzi e la 3^A dell’Ada Negri.