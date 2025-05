Furto con spaccata nella notte in un bar di Reggio Emilia

Intorno alle ore 6:00 di questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in via Pansa su richiesta del proprietario del bar “Ti Amo Caffè”, che si era appena accorto di aver subito un furto. Sul posto i militari hanno potuto accertare che un ignoto malvivente aveva infranto la vetrata d’ingresso del locale per introdursi all’interno e asportare il registratore di cassa, risultato vuoto.

Durante l’effrazione, il ladro si sarebbe ferito con i frammenti di vetro, lasciando evidenti tracce ematiche all’interno del bar, utili ora ai fini investigativi. Subito dopo il furto, il soggetto si è allontanato in bicicletta facendo perdere le proprie tracce. Il danno complessivo – tra la vetrata distrutta e il valore del registratore di cassa – è in corso di quantificazione. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri per identificare l’autore del furto.