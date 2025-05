FestivaLOVE, tutte le modifiche alla viabilità

In occasione di FestivaLOVE, in programma da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno 2025, il centro di Scandiano sarà interessato da una serie di modifiche alla viabilità necessarie a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Come ogni anno, il festival porterà nel cuore della città eventi, concerti, incontri e spettacoli, con migliaia di visitatori attesi. Per questo l’Amministrazione comunale ha predisposto, in accordo con le autorità competenti, un piano viabilistico che interesserà diverse vie e piazze cittadine.

A partire dalle ore 17 di venerdì 30 maggio fino alle 8 di domenica 1 giugno sarà vietata la sosta e il transito – anche per i residenti – in: via Pellegrini (tra corso Vallisneri e via XX Aprile), via Tognoli (da piazza Libertà a via XXV Aprile), piazza Laura Bassi, via Crispi, via Portello, via Concia, corso Vallisneri (tra via Mazzini e via Fogliani), piazza Libertà, corso Garibaldi, piazza I° Maggio, piazza Duca d’Aosta, via Trieste, via Reverberi, via Matteotti (tra via Reverberi e viale della Rocca), via Trento, via Corti (tra via Matteotti e via Diaz).

Successivamente, dalle 8 di domenica 1 giugno alle 6 di lunedì 2 giugno, i divieti di sosta e transito si estenderanno a: piazza Nuovo Mondo, corso Garibaldi (tra piazza Libertà e viale della Rocca), via Reverberi (tra via Trieste e via Matteotti), via Matteotti (tra via Reverberi e viale della Rocca), via Corti (tra via Trento e via Matteotti), corso Vallisneri.

Altre disposizioni specifiche riguarderanno:

Piazza Fiume : divieto di transito e sosta dalle ore 8 di giovedì 29 maggio alle 14 di lunedì 2 giugno;

: divieto di transito e sosta dalle ore 8 di giovedì 29 maggio alle 14 di lunedì 2 giugno; Piazza Prampolini : divieto di sosta e transito dalle ore 17 di venerdì 30 maggio alle 24 di domenica 1 giugno;

: divieto di sosta e transito dalle ore 17 di venerdì 30 maggio alle 24 di domenica 1 giugno; Piazza Spallanzani: divieto di sosta e transito dalle ore 15 di giovedì 29 maggio alle 24 di domenica 1 giugno.

Il parcheggio di via Cesari sarà riservato agli addetti del festival dalle ore 16 di venerdì 30 maggio alle 24 di domenica 1 giugno, con accesso consentito solo ai possessori di pass rilasciati dall’Amministrazione.

Nei giorni di giovedì 29 maggio e lunedì 2 giugno, in via Matteotti saranno riservati tre stalli dalle 7 alle 18 per consentire le operazioni di allestimento dei Giardini.

Infine, sarà istituito il divieto di transito e sosta dalle ore 13 di venerdì 30 maggio alle ore 6 di lunedì 2 giugno in via Marconi, via Magati, piazza Boiardo e corso Garibaldi.

Per l’occasione, alcuni cassonetti dei rifiuti in piazza Libertà e via Matteotti verranno temporaneamente rimossi. All’interno del perimetro della manifestazione saranno presenti bagni chimici e cartellonistica per facilitare l’orientamento. Il servizio di pulizia sarà attivo al termine di ogni serata per il ripristino della normale viabilità.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per garantire il regolare svolgimento dell’evento.