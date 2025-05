Fabio Tarozzi nominato Vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro

Fabio Tarozzi, presidente e amministratore delegato di Gruppo B&T, è stato nominato Vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro. L’ufficializzazione è avvenuta ieri, nel corso dell’Assemblea Generale delle imprese associate, che ha ratificato la designazione espressa dal Consiglio Generale dell’organizzazione riunitosi lo scorso 15 aprile.

Tarozzi affiancherà Sonia Bonfiglioli, presidente del CdA di Bonfiglioli Riduttori, indicata all’unanimità quale nuova presidente per il quadriennio 2025-2029. Insieme a lui, è stato nominato vicepresidente anche Andrea Pizzardi.

Figura di riferimento per il mondo industriale emiliano, Tarozzi ha ricoperto importanti incarichi associativi a livello nazionale. Dopo due mandati come vicepresidente dell’Associazione Costruttori Italiani Macchine e Attrezzature per Ceramica (Acimac), nel 2012 ne è diventato Presidente, per poi proseguire il proprio impegno come vicepresidente di Federmeccanica per quattro mandati consecutivi, con delega ai Rapporti con i territori. Nel 2025 è diventato Consigliere della Federazione Confindustria Macchine per plastica e gomma, ceramica, legno, imballaggio e confezionamento.

“Sono particolarmente soddisfatto – ha commentato Tarozzi – per la scelta compiuta dal Consiglio Generale, che ha indicato Sonia Bonfiglioli quale prossima presidente. Oltre ad essere un’imprenditrice di grande valore, rappresenta al meglio quella filiera meccatronica che, partendo dalla via Emilia, ha contribuito a costruire la leadership dei beni strumentali italiani a livello globale in svariati settori. Sono sicuro che saprà lavorare in modo positivo per supportare le aziende emiliane, affinché possano rimanere competitive nei mercati internazionali e superare le difficoltà di una congiuntura particolarmente complicata“.

“Dal canto mio, – ha proseguito – in qualità di Vicepresidente, cercherò di dare il mio contributo in modo proattivo, forte della mia esperienza non solo alla guida di Gruppo B&T ma anche in ambito confindustriale, in Acimac, in Federmeccanica e in Federazione Confindustria Macchine“.

Nato a Formigine nel 1965, Fabio Tarozzi è laureato in Economia e Commercio e guida dal 2007 Gruppo B&T, realtà emiliana protagonista a livello internazionale nella progettazione e produzione di impianti “chiavi in mano” per l’industria ceramica e del quarzo agglomerato.