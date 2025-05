Circa 40mila persone ieri hanno scelto i treni regionali di Trenitalia-Tper per rientrare da Imola, dopo aver partecipato al Gran Premio

Sono state circa 40mila le persone che solo nella giornata di ieri, domenica 18 maggio, hanno utilizzato i treni regionali gestiti da Trenitalia Tper per rientrare da Imola, dopo aver partecipato al Gran Premio di Formula Uno: un incremento del 30% rispetto allo scorso anno.

In tutto, tra le 16.45 e le 23, Trenitalia Tper ha messo a disposizione 31 corse in direzione Bologna, di cui 15 straordinarie, e 16 in direzione Rimini, di cui 2 straordinarie. Inoltre, cinque corse straordinarie erano state programmate anche in mattinata, tra le 7.50 e le 11.50, per raggiungere Imola da Bologna, e tre sabato 17, fra le 9.42 e le 11.42.

“Ieri quasi la metà della folla che ha partecipato al Gran Premio ha scelto i nostri treni regionali per raggiungere o lasciare Imola: è un risultato inaspettato e molto positivo- sottolinea l’assessora alla Mobilità, Irene Priolo-. L’investimento dell’Emilia-Romagna sui treni regionali sta dando ottimi frutti: convogli nuovi e confortevoli, la cui puntualità è in miglioramento e che rappresentano un’alternativa valida e sostenibile all’auto privata. Continueremo in questa direzione”, conclude Priolo.

Anche Trenitalia in questo weekend ha previsto fermate speciali a Imola per due Frecciarossa Milano-Ancona, nove Intercity Milano–Bari/lecce e 2 Eurocity da e per Zurigo.