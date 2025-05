A Campagnola gli studenti diventano “paladini” dei nonni

I giovani studenti dell’Istituto Comprensivo “Campagnola-Galilei” e della Scuola Primaria “Gandolfi” di Campagnola Emilia salgono sul palco per diventare protagonisti della legalità. Con lo spettacolo teatrale “Occhio alle truffe nonni”, in programma martedì 20 maggio alle ore 20:30 presso la Sala 2000, i ragazzi vogliono sensibilizzare i loro nonni sui pericoli delle truffe, mettendo in scena – con ironia e semplicità – i raggiri più comuni messi in atto ai danni delle persone anziane.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Carabinieri della Stazione di Campagnola Emilia, la dirigenza scolastica guidata dalla prof.ssa Lorenza Giovannini, e il Comune di Campagnola Emilia, nell’ambito di un più ampio progetto di educazione alla legalità promosso dall’Arma dei Carabinieri in sinergia con il Ministero dell’Istruzione. Durante l’anno scolastico, i Carabinieri hanno incontrato circa 450 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Campagnola Emilia e Rio Saliceto, affrontando temi importanti come bullismo, cyberbullismo, uso consapevole di internet, droga, alcol, sicurezza stradale e tutela ambientale.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno delle truffe agli anziani, con l’obiettivo di trasformare i giovani in veri e propri “ambasciatori della legalità” presso le loro famiglie. Il progetto ha previsto anche la distribuzione agli studenti di un vademecum antitruffa da consegnare ai nonni, incoraggiando il dialogo intergenerazionale per la prevenzione di reati sempre più diffusi, come la truffa del falso avvocato, del tecnico del gas o del finto carabiniere. Con lo spettacolo teatrale, gli studenti chiudono in bellezza un percorso educativo fatto di consapevolezza, responsabilità e vicinanza alle persone più fragili. Un’iniziativa che ha trovato il pieno sostegno della scuola, dei Carabinieri e dell’Amministrazione Comunale, tutti uniti per dire: “Nonni, state attenti: vi vogliamo bene!”