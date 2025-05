Una Pietra rosa in ogni casa: disponibili gli striscioni per addobbare abitazioni e negozi a Castelnovo Monti

“Una Pietra rosa in ogni casa”: è l’obiettivo che si vorrebbe perseguire in vista dell’arrivo del Giro a Castelnovo Monti che ormai è vicinissimo, mercoledì 21 maggio. Sono disponibili gli striscioni con il logo di Città di tappa, che riporta il profilo della Pietra di Bismantova, realizzati in materiale riciclato, per rendere ancor più festoso il paese in vista di questo evento storico.

Striscioni che già da giorni sono presenti su tanti balconi, ringhiere, vetrine, ma erano ancora richiesti da chi non aveva fatto in tempo ad averli. Ora sono a disposizione in tre negozi di Castelnovo: il ristorante Da Geremia (Patrizia Agnesini), Martinelli Elettrotecnica e casalinghi (in viale Bagnoli 89/A) e Leurini Giocattoli (via Roma). Manca sempre meno all’arrivo: informazioni utili su viabilità, parcheggi e navette il 21 maggio sono a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Castelnovo.