138 veicoli controllati e cinque sanzioni elevate: è questo il bilancio di una notte di controlli stradali in un servizio congiunto delle Polizie Locali di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello.

A Sassuolo i controlli sono stati effettuati in via Pedemontana, direzione Maranello e direzione Reggio Emilia, e lungo via Radici in Monte. 41 sono stati i veicoli controllati ma nessuna sanzione è stata elevata.

Nessuna sanzione anche a Fiorano Modenese, dove i controlli sono stati effettuati lungo via Statale, via Circondariale S.Francesco e via Giardini, per un totale di 40 veicoli fermati.

20 sono stati, invece, i veicoli sottoposti a controlli da parte della Polizia Locale di Formigine, lungo via Vandelli e via Giardini; in questo caso è stato elevato un verbale, ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada, per mancata assicurazione del veicolo.

Quattro verbali, infine, sono stati elevati dalla Polizia Locale di Maranello, che ha sottoposto a controlli 37 veicoli lungo la Sp3 e la Ss12: due verbali sono stati elevati per mancata revisione del veicolo (art.80 codice della strada), uno per “circolazione contromano” (art. 7 cds) ed uno per assenza di documenti di circolazione (art.180 cds)