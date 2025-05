Modena: nuovi strumenti contro le infrazioni semaforiche

Passare col semaforo rosso è uno dei comportamenti più pericolosi per gli utenti della strada e tra le infrazioni al Codice della Strada più frequentemente commesse dagli automobilisti: a Modena nel 2024 sono state circa 19 mila le sanzioni elevate dalla Polizia locale per questo motivo.

Nell’ambito degli interventi realizzati per migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, la Giunta comunale ha deciso di utilizzare una quota dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada per l’acquisto di tre nuovi dispositivi di rilevamento delle infrazioni semaforiche, i cosiddetti “photored”, ma in realtà si tratterà di strumentazioni tecnologiche più efficaci e di ultima generazione.

I tre nuovi apparecchi, che oltre ad essere in grado di rilevare automaticamente i passaggi con il rosso, offrono la possibilità di immagini fotografiche e video dei veicoli prima e dopo la linea d’arresto, con riconoscimento della targa anche di notte, sorveglieranno i passaggi semaforici in tre intersezioni individuate sulla base del traffico e dei dati sull’incidentalità negli ultimi anni. Si tratta in particolare degli incroci viale Corassori-viale Italia (dove nel 2024 si sono verificati tre incidenti stradali), via Giardini-viale della Pace (che nel 2023 aveva visto sei incidenti, uno nel 2024), via Pisano-viale Amendola (dove da inizio 2025 si sono verificati già due incidenti).

L’installazione dei tre nuovi dispositivi, che porterà a 25 il numero degli incroci semaforici controllati elettronicamente in città, verrà effettuata tra la fine del mese di giugno e l’inizio di quello di luglio.

Intanto, già nel mese di giugno la Polizia locale di Modena ha anche in programma una campagna di controlli e sensibilizzazione per la sicurezza degli utenti deboli della strada.