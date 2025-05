Preoccupazione ieri sera intorno alle 23 a Fiorano Modenese dove un’intensa coltre di fumo usciva da un capannone della ditta Mecctronic automazioni industriali a causa di un incendio. Fortunatamente la pronta segnalazione di alcuni passanti e residenti e il rapido intervento dei Vigili del fuoco, con quattro squadre da Sassuolo e Modena, ha permesso di domare le fiamme.

In corso di accertamento le cause del rogo e la stima dei danni. Non sono al momento segnalati feriti.