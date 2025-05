Guida in stato di ebbrezza: controlli notturni della Polizia locale di Modena

Intensificati i controlli stradali della Polizia locale di Modena nelle serate del week end, che vengono predisposti in particolare per contrastare la guida in stato di ebbrezza.

I controlli antialcol sono condotti, anche in relazione a segnalazioni in carico al Comando di via Galilei, con strumentazione per l’accertamento qualitativo e quantitativo del tasso alcolico. Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio i controlli stradali della Polizia locale hanno riguardata quasi un centinaio di veicoli e si sono concentrati in via Monte Kosica e in via Emilia Ovest all’altezza di via Rosmini.

Nei controlli realizzati in Monte Kosica sono stati verificati 53 conducenti, tutti sottoposti al pretest: dei quattro positivi , uno è risultato avere un tasso alcolemico tra 0,5 e e 0,8 grammi per litro (g/l) che lo ha collocato nella prima fascia individuata dall’articolo 186 del Codice della Strada. All’automobilista, un 40enne alla guida di un Porsche Cayenne che percorreva via Crispi provenendo da piazzale Natale Bruni, è stata pertanto elevata una sanzione (con importo di pagamento da 543 a 2.170 euro) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Inoltre, nel corso del servizio di controllo, cinque veicoli sono risultati avere dispositivi di equipaggiamento, come luci e altro, non correttamente funzionanti, mentre un’automobilista è stato sanzionato per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Nel posto di controllo stradale in via Emilia Ovest intersezione con via Rosmini, gli operatori della Polizia locale hanno verificato ulteriori 41 veicoli sottoponendo tutti i conducenti al pretest, i tre casi risultati positivi non si sono configurati come violazioni in quanto entro i limiti previsti dalla legge e non neopatentati.