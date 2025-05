Vento e pioggia: una trentina gli interventi dei Vigili del fuoco a Modena e provincia

La scorsa notte si è verificato un evento temporalesco che ha colpito buona parte della provincia, in particolare nella zona di Modena, Guiglia, Formigine, Maranello, Pavullo e Carpi. I Vigili del fuoco hanno effettuato circa 30 interventi per alberi e rami pericolanti con l’impiego di tutte le squadre a disposizione e per buona parte della notte.