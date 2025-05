Un arresto per spaccio di stupefacenti a Cavezzo

La Polizia di Stato di Mirandola ha arrestato un cittadino marocchino di 45 anni, residente a Milano, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella giornata del 7 maggio scorso, nell’ambito di una mirata attività antidroga, attuata attraverso specifici servizi di appostamento e osservazione, nel comune di Cavezzo personale del Commissariato di P.S. di Mirandola individuava un’autovettura sospetta, in sosta nei pressi di un casolare in ristrutturazione, alla cui guida si trovava l’indagato.

Gli agenti procedevano pertanto ad un controllo di Polizia e all’interno del veicolo rinvenivano un borsone contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 9,2 kg.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere, come richiesto da questa Procura.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente sino alla sentenza di condanna irrevocabile.