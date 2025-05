Strade: cedono SP21 a Marano e SP42 a Pievepelago

Sulla strada provinciale 21 a Marano sul Panaro e sulla strada provinciale 42 (ex Statale 12) a Pievepelago si sono verificati due cedimenti stradali nella serata tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio.

In particolare, lungo la strada provinciale 21, sopra l’abitato di Marano sul Panaro, ha ceduto un tratto di scarpata a valle della carreggiata, lungo un tratto di circa 20 metri, che era già stato transennato nelle scorse settimane a seguito di una prima fessurazione stradale, mentre sulla strada provinciale 42 a Pievepelago, si è aperta una porzione di sede viaria su cui la Provincia di Modena era intervenuta recentemente a seguito di movimenti franosi.

Su entrambe le strade sono stati istituiti sensi unici alternati per poter garantire la transitabilità in sicurezza, mentre i tecnici stanno effettuando una serie di verifiche e controlli per monitorare la situazione così da poter intervenire in maniera risolutiva nei prossimi giorni.