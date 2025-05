Sold out per Max Angioni a Bologna

Max Angioni fa tappa a Bologna col suo spettacolo Anche meno. L’appuntamento è lunedì 19 maggio alle ore 21:00 al Teatro EuropAuditorium.

Lo spettacolo teatrale del giovane comico, brillante e spettinato, non risparmierà la sua proverbiale autoironia, divertendosi e a facendo divertire il pubblico. Nello show troviamo un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma anche meno!

Angioni mantiene il suo sguardo semplice, esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno – come tanti – tra il trasloco, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro. Però sa farlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della Stand Up Comedy e il suo talento da improvvisatore.

Con il suo show Miracolato Angioni è stato il primo comico italiano ad esibirsi con successo nel celebre Comedy Store a Londra, storico comedy club a Soho, in cui si sono esibiti i più importanti comici del mondo. Paolo Ruffini ha creduto nel suo talento fin dall’inizio tanto da produrre questo suo nuovo grande show.

info@teatroeuropa.it – 051.372540