Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 17 maggio 2025

Al mattino cielo generalmente poco nuvoloso in pianura, molto nuvoloso sui rilievi dove sul settore occidentale potranno aver luogo precipitazioni sotto forma di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso in pianura, mentre sui rilievi potranno svilupparsi nubi cumuliformi che potranno essere associate ad isolati rovesci temporaleschi in prossimità dei rilievi appenninici; fenomeni in esaurimento dalla serata.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione le minime comprese tra i 10 e i 13 gradi, in lieve aumento le massime con valori attorno ai 20/23 gradi. Venti generalmente deboli di direzione variabile con locali rinforzi possibili sulle coste e nelle zone appenniniche e collinari, in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso.

(Arpae)