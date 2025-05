Non solo Maggio a Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese non c’è solo il Maggio. Tra sabato 17 e domenica 18 maggio, sono diverse le iniziative che animeranno Fiorano e Spezzano, anche al di fuori del programma del maggio fioranese 2025, organizzate dalle associazioni e realtà del territorio e patrocinate dal Comune.

Arte e Cultura propone, presso la sede di via Santa Caterina 2, la mostra collettiva di pittura organizzata insieme ai ragazzi del centro diurno Fossetta e i laboratori artistici tenuti dai volontari sotto il porticato della Casa delle Arti Vittorio Guastalla, dalle 17.00 alle 19.30, con ingresso libero e gratuito sia sabato che domenica.

Sabato 17 maggio dalle 10.30, alla libreria Le vite degli altri, in via Vittorio Veneto 36, sarà possibile partecipare ad attività per famiglie con bambini da 3 a 6 anni, a cura di Benny Cavani. Con “Libri in fuga” i partecipanti seguiranno indizi, partecipando ad una attività interattiva dove storie, gioco e creatività si intrecciano per vivere la magia della libreria. Prenotazione obbligatori al numero 0536 1866554. In biblioteca, al BLA, torna invece FilosoFare laboratorio filosofico gratuito per bambini 7-10 anni, dedicato al mito di Prometeo, con Giorgio Borghi, a cura di Fondazione Collegio San Carlo, in collaborazione con il Polo bibliotecario modenese e il sostegno di Fondazione di Modena. L’iscrizione è obbligatoria alla mail biblioteca@fiorano.it o al numero 0536 833403

Domenica 18 maggio inaugura a Villa Cuoghi, in via Gramsci 32, la mostra fotografica dell’associazione fotografica Framestorming, dedicata a “Particolari inconsueti del territorio di Fiorano Modenese”. L’esposizione sarà visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 ad ingresso libero e gratuito.

In piazza Falcone e Borsellino, a Spezzano, dalle 18 alle 23 è District Sound, festival che promuove la musica e l’arte come mezzo per esprimersi liberamente. Sul palco di si alterneranno giovani band e musicisti emergenti. Ospite della serata anche Pepe, rapper di Spezzano vincitore di un disco d’oro. Sotto i portici di Casa Corsini sarà allestita una mostra fotografica e saranno realizzati dei murales. Non mancheranno poi un’area ristoro e una zona dove provare a mettersi alla prova con il parkour. L’evento, ad ingresso libero e gratuito, è realizzato dal gruppo informale “Spezzati” con il contributo del progetto regionale Geco 13 e il supporto dell’Unione Comuni Distretto Ceramico e del Comune di Fiorano Modenese.

Presso mini autodromo Jody Scheckter, in via Antica Cava 2 a Spezzano, New mini racing Fiorano organizza il Trofeo Enneti Tires, competizione per automodelli 1.8/1.10 nitro, 1.8 pancar e 1.10 elettrica. Premi ad estrazione per tutti.

A Villa Cuoghi, presso la sede del Circolo Nuraghe, dalle 18.30 è invece in programma un reading concerto dal titolo “L’eredità delle donne di Casa Lussu“, con il patrocinio del Fasi e della regione Sardegna. L’autrice e cantautrice Claudia Crabuzza (voce e chitarra) presenta il suo libro con Dilva Foddai organetto e voce recitante. Al termine verrà offerto un buffet con prodotti sardi. L’ingresso è libero e gratuito.

Alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, presso Cà Rossa, dalle 16, per tutti i bambini dagli 8 ai 12 anni è possibile partecipare al laboratorio scientifico gratuito “Entomologia for kids” per osservare la natura da un altro punto di vista con l’ausilio di stereoscopi e lenti. Non serve la prenotazione.

Infine dalle 15 alle 19, sabato e domenica resta aperto e visitabile il Castello di Spezzano con il Museo della Ceramica e la mostra “Le piastrelle da piccole”