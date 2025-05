Maranello: Comune e Guardia di Finanza rinnovano l’Intesa sulle verifiche relative agli sconti su rette e tariffe scolastiche

L’Amministrazione comunale di Maranello e la Guardia di Finanza di Modena hanno rinnovato ieri il Protocollo d’Intesa finalizzato ad una collaborazione sempre più efficace tra i due enti sui controlli che riguardano i requisiti di accesso alle agevolazioni su rette e tariffe scolastiche da parte dei cittadini.

Il nuovo documento – sottoscritto in Municipio da Luigi Zironi, Sindaco di Maranello, e dal Colonnello Gianluca Capecci, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – ha di fatto aggiornato e rimodulato in alcuni punti l’analogo Protocollo già in essere, firmato nel 2009, rendendolo più aderente agli attuali strumenti di verifica. L’obiettivo è quello di dare ulteriore incisività alle attività di controllo sull’attendibilità delle autodichiarazioni, sempre nel pieno rispetto delle normative sulle privacy e con specifiche finalità di prevenzione.

“Nell’ambito dei servizi educativi e scolastici – sottolinea il Sindaco Zironi – le agevolazioni messe in campo dall’Amministrazione sono spesso basate sul reddito familiare, attraverso indici come l’ISEE ed altri criteri. Ciò comporta che la verifica dei requisiti acquisti una grande importanza sul piano dell’equità sociale: come istituzione abbiamo il dovere di tutelare chi ha una situazione che comporta un sostegno economico, individuando innanzitutto chi dichiara il falso per ricevere aiuti che non gli spettano. Il nostro compito è quello di agevolare il lavoro della Guardia di Finanza, sia sui controlli sia sulla tutela della privacy, e il rinnovo di questo Protocollo crea condizioni ancora migliori affinché l’obiettivo venga raggiunto”.

L’aggiornamento del documento di intesa, infatti, faciliterà ulteriormente lo scambio di informazioni tra il Comune e la Guardia di Finanza, anche attraverso eventuali incontri di coordinamento. Un dialogo costante che sarà finalizzato a far emergere con efficacia sempre maggiore le eventuali contraddizioni riscontrabili tra la situazione reddituale e quella lavorativa del cittadino, che comunica i propri dati nel richiedere l’agevolazione su rette e tariffe legate ai servizi educativi e scolastici.

“Il rinnovo del Protocollo – precisa il Colonnello Capecci – è finalizzato a rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte illecite che ledono, in generale, la legalità economica e, nel caso specifico, il corretto impiego di fondi pubblici in danno del bilancio del Comune”.

Inoltre, il nuovo Protocollo ha recepito le modifiche applicate alla legge sul tema della tutela della privacy e della condivisione di banche dati tra Enti locali e Guardia di Finanza. Il documento d’intesa prevede anche che i rispettivi enti possano organizzare, nell’ambito dei propri piani di formazione, dei corsi in materia, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.