Il Circolo Fratelli d’Italia di Sassuolo circa le dimissioni dell’assessora Tonelli

“Prendiamo atto delle motivazioni espresse dall’assessora Tonelli in merito alle sue dimissioni. Non intendiamo mettere in discussione le sue parole, che rispettiamo, ma è doveroso sottolineare un dato politico evidente: dopo meno di un anno di amministrazione, la Giunta Mesini registra già la sua prima defezione.

Non possiamo fare a meno di rilevare che quanto accaduto potrebbe non essere un caso isolato. Riteniamo infatti plausibile che dietro l’addio della Tonelli si celino divergenze politiche profonde, probabilmente legate alla natura eterogenea della maggioranza che sostiene il Sindaco. È evidente che un raggruppamento così composito, privo di una guida forte e coesa, rischia di generare tensioni interne difficilmente gestibili.

Quello della Tonelli potrebbe essere solo il primo passo di una crisi politica più ampia. E ciò non può non destare preoccupazione.

La città di Sassuolo merita stabilità amministrativa e una Giunta solida, capace di lavorare con continuità e visione. I risultati lacunosi finora su alcuni fronti, come l’ambiente e la raccolta porta a porta, sicurezza sono evidenti e si evidenziano da una crescente instabilità politica.

Rinnoviamo quindi l’invito al Sindaco Mesini a fare chiarezza sulla tenuta della sua maggioranza e a garantire alla città un governo all’altezza delle sfide che ci attendono”.

(Giuliano Zanni, Coordinatore Circolo Fratelli d’Italia di Sassuolo)