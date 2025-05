Dimissioni Tonelli: MoVimento 5 Stelle Sassuolo replica a Fratelli d’Italia

“In merito al comunicato diffuso dal coordinatore di Fratelli d’Italia Sassuolo riguardante le dimissioni dell’assessora Chiara Tonelli, il MoVimento 5 Stelle Sassuolo esprime sdegno per il tono e il contenuto di un intervento che appare come un evidente tentativo di strumentalizzazione politica, privo di fondamento e mosso da meri interessi di parte.

Respingiamo con fermezza ogni illazione sull’operato dell’assessora Tonelli, del nostro consigliere comunale Alberto Bonettini e degli attivisti M5S sassolesi, persone che hanno sempre lavorato con spirito di servizio, serietà e trasparenza, mettendo al primo posto l’interesse dei cittadini e la buona amministrazione della città.

Non c’è mai stata alcuna frattura, né problemi interni: il MoVimento 5 Stelle ha sempre partecipato all’attività amministrativa con senso di responsabilità, coerenza, collaborazione e lealtà, mantenendo un rapporto costruttivo e unitario all’interno della maggioranza e della giunta. Chiara Tonelli che si è dimessa semplicemente per motivi personali ma ha sempre svolto il proprio ruolo con competenza, dedizione e grande spirito di collaborazione.

Sarebbe bastata una semplice telefonata per ottenere chiarimenti, invece si è scelto di alimentare pubblicamente dubbi farneticanti e insinuazioni gratuite. Questo modo di fare politica, basato sullo sciacallaggio mediatico, non ci appartiene e non appartiene a chi lavora quotidianamente per migliorare la nostra comunità.

Invitiamo pertanto tutte le forze politiche a un confronto serio e rispettoso, che non utilizzi le persone come bersaglio per logiche di propaganda”.

(MoVimento 5 Stelle Sassuolo)