Vignola, Bilancio partecipativo: si inaugurano i tre progetti più votati nel 2023

Sono stati completati e possono quindi essere ufficialmente inaugurati i tre progetti più votati nel Bilancio partecipativo 2023. Com’è noto, il Comune di Vignola ogni anno stanzia nel proprio bilancio una cifra importante, 100mila euro, allo scopo di realizzare tre progetti presentati dai cittadini in grado di raccogliere il maggior numero di consensi tra chi vive, lavora o frequenta Vignola.

Nel 2023, i più votati risultarono essere i progetti “Acqua in bocca”, “Parco delle isole” e “Riqualificazione dell’area fitness”. Nei mesi successivi, i proponenti incontrarono i tecnici degli uffici comunali per rendere concretamente realizzabili le idee presentate e ora, dopo i lavori necessari, tutti e tre i progetti sono stati realizzati.

Sabato 17 maggio, alle ore 12.00, presso la stazione delle corriere, sarà inaugurato il progetto “Acqua in bocca”, presentato dai ragazzi dell’Istituto Levi con l’obiettivo di installare cinque fontanelle d’acqua in punti strategici della città, in modo da favorire l’uso di borracce e diminuire la produzione di rifiuti in plastica. Le fontanelle sono state installate sulla ciclabile di via Caselline, all’altezza di via Fratelli Cervi; nel parcheggio della stazione ferroviaria su via Nazario Sauro; presso la stazione delle corriere, in corrispondenza con l’ingresso del sottopassaggio; nel parco di via Ungaretti e nell’area fitness di via Gandhi. All’inaugurazione saranno presenti gli studenti che hanno presentato il progetto insieme alla loro docente Simona Cannazza, la sindaca di Vignola Emilia Muratori e l’assessore alla Partecipazione Enrico Panini.

Venerdì 23 maggio sono in programma le inaugurazioni degli altri due progetti. Il mattino, alle 10.30, ci sarà il taglio del nastro per il parco di via Nievo che non solo è stato riqualificato, ma che avrà un nuovo nome e una nuova immagine grazie al percorso partecipato che ha coinvolto le scuole vicine – Calvino, Rodari e Peter Pan – insieme al gruppo di cittadini “Viviamo Brodano” che era stato il presentatore del progetto. Sono stati installati un gioco multifunzione con arrampicata e scivolo, un’altalena e, grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna, anche due giochi a molla e un piccolo dondolo. Sono state abbattute le alberature ormai irrimediabilmente compromesse e sono stati messi a dimora sei bagolari, una quercia e due gelsi, con il relativo impianto di irrigazione automatico. La fontana presente nel parco è stata restaurata (impianto idrico compreso). Saranno presenti, oltre agli amministratori, i cittadini proponenti del progetto e i bambini delle scuole coinvolte.

Sempre venerdì 23 maggio, ma la sera alle ore 18.00, infine, si terrà l’inaugurazione dell’area fitness di via Gandhi, a fianco del complesso Marco Polo. E’ stata installata una nuova parallela inclusiva con relativo camminamento, sono stati messi a dimora otto nuovi bagolari e tre querce, è stata sistemata l’area incolta adiacente ed è stata rimossa la recinzione danneggiata, in modo che le due aree verdi sono ora un’unica zona fruibile dal pubblico. Installata anche una colonnina per la manutenzione delle biciclette, a fianco proprio della ciclabile (in questo caso i fondi erano quelli regionali del “bike to work”). Saranno presenti i proponenti Stefano Barmuni e Giulia Borgatti.