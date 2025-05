Sport e volontariato a Sassuolo il 17 maggio: Corri in Croce Blu e Avap Senza Frontiere

Il prossimo 17 maggio, la PAS Croce Blu di Sassuolo organizza una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e del volontariato, con eventi aperti a tutta la cittadinanza presso il Parco Ducale di Sassuolo.

Dalle ore 15, per tutto il pomeriggio, saranno attivi, grazie alle varie associazioni presenti, gli stand formativi con dimostrazioni di manovre salvavita, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del primo soccorso e del lavoro svolto ogni giorno dai volontari. Contemporaneamente si svolgerà il progetto GUIDA PER BENE per promuovere i comportamenti virtuosi in strada attraverso dimostrazioni pratiche e interattive.

Alle ore 17:30 prenderà il via la camminata / corsa podistica non competitiva “Corri in Croce Blu”, una manifestazione aperta a tutti, pensata per promuovere uno stile di vita sano e attivo. La corsa si svolgerà in memoria di Giuliano Lamazzi e Gianni Grandi, storici volontari della Croce Blu, il cui impegno e dedizione restano un esempio per tutta la comunità.

Alle 19,30 avrà inizio la seconda edizione di “AVAP Senza Frontiere”, un evento ludico e formativo dedicato al mondo del volontariato. In programma divertenti gare tra le sei associazioni presenti che si sfideranno “all’ultimo presidio” sempre nella splendida cornice del parco Ducale di Sassuolo, il tutto accompagnato da buon cibo e musica!

L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione ROCK’s e con il Gruppo Alpini di Sassuolo, è patrocinata dal Comune di Sassuolo e rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi al mondo del volontariato, in un clima di festa e condivisione.

Per maggiori informazioni consultare le pagine social di @avapsenzafrontiere e @croce_blu_sassuolo.