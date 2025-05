Sabato e domenica il Maggio Fioranese entra nel vivo

Il Maggio Fioranese entra nel vivo, sabato 17 e domenica 18 maggio, con tantissimi appuntamenti per tutti i gusti in centro a Fiorano Modenese, ad ingresso libero e gratuito.

A cominciare dal mercatini Tipico e Zampettando, dedicati alla prelibatezze enogastronomiche del territorio e all’artigianato, al cibo e ai diritti degli animali domestici, lungo via Vittorio Veneto dalle 18 alle 24 del sabato e dalle 9 alle 22 della domenica.

Dopo la passeggiata tra le bancarelle, ci si può fermare in piazza Martiri partigiani fioranesi (a fianco del Palazzo Astoria) per gustare gnocco e tigelle preparati da La Sfoglia nel punto ristoro aperto il sabato dalle 18 alle 24 e la domenica dalle 11 alle 22.

Sabato 17 maggio, alle 21, sul palco in piazza Ciro Menotti si esibirà la band rock Rats, pronta ad infiammare il pubblico con il suo inconfondibile sound.

Per chi ama invece le atmosfere latine, nel giardino di Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), arriva il “Quartiere latino” con le serate di balli latino americani animate dalle scuole di danza locali. Sabato, dalle 21, Fusion Dance Academy di Sassuolo con uno show caliente e musiche di Turro Dj.

Domenica 18 maggio, dalle ore 9.30, in piazza Ciro Menotti, arriva la 1° Festa del Busilen, il bensone fioranese, con la possibilità di assaggi e vendita del dolce, donato dal Panificio Al Funer, presso lo stand dell’associazione Amici per la vita. L’incasso sarà devoluto per la realizzazione dell’hospice ‘Casa Giuly’ di Spezzano di prossima costruzione. Dalle 10 la diretta di TRC con “Ci vediamo in piazza” insieme agli allievi della allievi della Scuola alberghiera e di ristorazione IAL di Serramazzoni che prepareranno dal vivo il famoso busilen.

Nell’ambito della Festa, ci sarà anche la gara gastronomica ‘M’inzuppo’: chi volesse partecipare può consegnare il proprio bensone dalle 10 alle 14 sempre in piazza Ciro Menotti. Dalle 15.30 la giuria individuerà i tre busilen migliori, sulla base di vista, olfatto, gusto e test d’inzuppo. Tra i giurati anche lo chef stellato Mattia Trabetti del ristorante Alto di Fiorano. I vincitori saranno premiati sabato 31 maggio, nel corso della serata benefica organizzata dall’associazione Amici per la Vita.

Alle ore 17, al Centro culturale di Via Vittorio Veneto, ultimo appuntamento con la rassegna “A spasso nell’opera” dedicato alle arie più conosciute di Gaetano Donizetti, con i Maestri Gen Llukaci al violino e Alessandro Di Marco al pianoforte. Ingresso ad offerta minima.

Infine, domenica 18 maggio, alle ore 21, in piazza Ciro Menotti, “Una Festa” serata giovani by Luke e Pole con dj set e lancio di magliette “Mattone”, per ballare e divertirsi.

Il ricco calendario del Maggio Fioranese, proposto dal Comitato Fiorano in festa, in collaborazione con il Comune, Gp Eventi, Radio Antenna Uno, Centro culturale Via Vittorio Veneto, diverse associazioni del territorio e grazie al sostegno di associazioni di categoria e sponsor, continua fino al 2 giugno 2025. Sul sito del Comune (www.fiorano.it) è possibile consultare tutto il programma.

Per consentire lo svolgimento degli eventi, sabato 17 e domenica 18 maggio, sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: la chiusura stradale con divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati) e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Martiri partigiani fioranesi dalle 11 di sabato alle 24 di domenica; in piazza Ciro Menotti, tra via Ferri e via Malatesta, dalle 13 del 17 maggio alle 24 del 18 maggio; in via Vittorio Veneto, da via Santa Caterina/via Statale fino a via Statale ovest/via Marconi, dalle 18 del sabato alle 24 della domenica. Verrà inoltre istituito un doppio senso di marcia con divieto di sosta e rimozione forzata in via Gramsci, da via Vittorio Veneto a via Andrea Doria, dalle 18 di sabato alle 24 di domenica, con obbligo di direzione diritto e divieto di svolta a sinistra per i veicoli proveniente da via del Santuario verso via Vittorio Veneto e doppio senso di marcia dalle 18 del 17 maggio alle 24 del 18 maggio; infine la chiusura di via Avanzini su via Vittorio Veneto dalle ore 18 di sabato alle ore 24 di domenica.