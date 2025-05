Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 16 maggio 2025

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso la mattina con ancora piogge o temporali sul settore orientale della regione localmente di forte intensità nelle prime ore del giorno, dalla tarda mattinata prevalenti ampie schiarite prima di un nuovo aumento di nuvolosità dalla serata.

Temperature prevalentemente stazionarie o in locale aumento le minime con valori attorno ai 12/14 gradi, in diminuzione le massime con valori compresi tra i 17/19 gradi della costa e i 20/21 della pianura. Venti orientali o nord-orientali moderati o localmente forti, rinforzi di burrasca o burrasca forte sulle coste e sui crinali appenninici nella prima parte del giorno. Attenuazione della ventilazione, con tendenza a divenire di direzione variabile, dal pomeriggio/sera. Mare molto mosso o localmente agitato con possibili mareggiate, moto ondoso in attenuazione dal tardo pomeriggio/sera.

(Arpae)