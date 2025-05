Passaggio del Giro d’Italia: scuole secondarie chiuse il 22 maggio

Giovedì 22 maggio saranno chiuse tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado di Sassuolo. Lo stabilisce l’ordinanza n°91 del 14 maggio a firma del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini.

“Vista la comunicazione ufficiale degli organizzatori del 108° Giro d’Italia – si legge nell’ordinanza – che prevede per la giornata di 22.05.2025 il transito della XX° tappa attraverso il territorio del Comune di Sassuolo; preso atto che: il tracciato della gara ciclistica attraverserà il centro abitato sulle seguenti strade: Via Po dal confine con il Comune di Fiorano Modenese, Via Braida, Circondario Stazione e Via Radici in Monte fino al confine con il Comune di Casalgrande, con orario stimato di passaggio tra le 13:30 e le 14:00, fascia oraria coincidente con il picco di uscita degli studenti dalle scuole secondarie e con intenso traffico veicolare e pedonale; la prevista affluenza di spettatori, mezzi di comunicazione, nonché del personale e delle Forze dell’Ordine, interesserà tutta la zona coinvolta nel percorso della Tappa con conseguenti ripercussioni in ordine al traffico veicolare cittadino ed alla mobilità in genere; i flussi di traffico determinati dall’ordinario svolgimento delle attività didattiche, educative e formative possono interferire in maniera pregiudizievole sulla complessiva mobilità veicolare e pedonale cittadina, già interessata da significative restrizioni sulla circolazione stradale imposte per l’organizzazione della tappa di arrivo nonché per il transito della carovana del Giro d’Italia; considerato che, come da disposizioni condivise in sede di Tavolo tecnico coordinato dalle Forze dell’Ordine, sarà disposta la chiusura della viabilità ordinaria per un periodo stimato di circa 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della gara, fino al completo transito dell’intera carovana; rilevato che tale interdizione stradale coinvolgerà gli assi viari principali e secondari di accesso e attraversamento urbano, determinando criticità logistiche e organizzative sia per l’ingresso sia per l’uscita degli studenti dalle scuole; considerato che, a seguito di confronto tra l’Amministrazione comunale e i Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado del territorio, è emersa la condivisione unanime sull’opportunità di disporre la sospensione delle attività didattiche per motivi di sicurezza, raggiungibilità e funzionalità organizzativa, anche in ragione della significativa presenza di studenti e personale proveniente da altri comuni; preso atto dei riscontri ricevuti da Agenzia per la Mobilità di Modena e dal gestore SETA S.p.A., i quali segnalano l’impossibilità di anticipare in modo efficace le corse dei mezzi di trasporto pubblico locale a causa della sovrapposizione con altri servizi scolastici già in atto in quel momento e dell’impraticabilità logistica nel rimodulare la rete”.

L’ordinanza impone quindi la chiusura di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori), statali e paritarie, presenti sul territorio del Comune di Sassuolo per la giornata giovedì 22 maggio 2025. La chiusura non riguarda le scuole primarie (elementari) ad eccezione della scuola primaria Collodi e del CPIA ( Centro Provinciale Istruzione Adulti), le cui attività dovranno essere sospese anticipatamente alle ore 12. Il CPIA potrà riprendere le attività pomeridiane e serali a partire dalle ore 15.